На озере Ак-Гель заработала уникальная плавучая аэрационная станция, работающая на солнечных батарейках. Она будет насыщать водоем кислородом. Аэрация, по мнению специалистов, позволит сохранить озерную экосистему.

"РГ" не раз обращалась к проблемам пресноводного озера Ак-Гель, расположенного в центре Махачкалы. Общественники много лет протестуют против его загрязнения и застройки берегов водоема. Они заявляют, что экологическая ситуация здесь из-за бездействия властей находится на грани катастрофы.

- С момента создания движения #ГородНаш мы боремся с хаотичной застройкой берегов Ак-Геля, незаконными захватами земли вокруг озера и самой его акватории. Пуск солнечно-аэрационной системы - первый реальный шаг, сделанный в сторону спасения водоема. Я знаю, что есть организации, которые в ближайшее время отведут канализационные стоки от его берегов и подведут недостающую озеру воду. Верю, что Ак-Гелю вернут статус природоохранной зоны и запретят любое строительство у берегов и что в ближайшем будущем оно станет излюбленным местом для прогулок и отдыха махачкалинцев, - заявил член Союза писателей России Саид Ниналалов.

Аэрационную станцию разработала группа дагестанских инженеров и экологов из нескольких коммерческих компаний. Это первый такой проект в России. Аэраторы приводятся в действие благодаря автономной солнечной генерации мощностью семь киловатт, размещенной на плавучем острове, а умная технология управления позволяет контролировать систему с телефона.

- Специалисты будут отслеживать динамику изменения показателей воды и, в соответствии с полученными данными, дооснащать станцию дополнительными механизмами аэрации и очистки водоема, - сообщил гендиректор Корпорации развития Дагестана Артур Алибеков.

Он отметил, что это некоммерческий проект, реализованный на средства компаний-участников, которые решили внести свой вклад в сохранение озера. Хотя к новому проекту у некоторых активистов отношение пока настороженное. Ряд общественников полагает, что прежде всего нужно решить вопрос со сбросом в озеро сточных вод и прекратить незаконную застройку побережья. По мнению городского активиста Расула Кадиева, насыщать кислородом воду с канализационными стоками странно.

Тем временем, как заявил глава Ленинского района Махачкалы Магомед Алхасов, уже появились инвесторы, которые профинансируют реабилитацию Ак-Геля. Речь идет о его снабжении дополнительной водой.

- Создан фонд спасения озера. В течение ближайшего времени будет готова проектно-сметная документация на строительство водопровода от канала Октябрьской революции до Ак-Геля. Уже проведены необходимые топографические работы, определены подрядные организации, которые станут его прокладывать.

Свою позицию относительно спасения озера высказали и региональные власти. Вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов признал, что одной из причин обмеления водоема стала активная и хаотичная застройка берегов:

- Из-за чрезмерного хозяйственного воздействия ухудшились фильтрационные свойства прилегающего к озеру рельефа, в результате чего оказался нарушен свободный приток подземных вод в котлован Ак-Геля. Кроме того, 2017-2019 годы характеризовались относительно малым количеством атмосферных осадков. В 1970-х тоже была проблема с высыханием озера, тогда его восстановили с помощью подпитки поверхностными водами, проведения дноуглубительных работ и за счет повышения уровня грунтовых вод.

Он констатировал, что ранее озеро заполнялось из канала Октябрьской революции, реки Талгинки и подземных источников. Сейчас в незначительном количестве озеро подпитывают только подземные воды. Как подсчитали специалисты, для его спасения нужно около двух миллионов кубометров в год. Проект подачи из канала Октябрьской революции пока остается приоритетным. Согласно имеющимся расчетам, вода из канала станет идти в озеро самотеком, это не отразится на обеспечении водой других объектов.

Тем временем активисты движения "Город наш" организовали проведение топографической съемки границ Ак-Геля для его постановки на кадастровый учет - это поможет решить проблему незаконной застройки. Деньги на проведение работ собрали горожане.

Готовый межевой план передан в республиканское управление Росимущества, где должны утвердить границы и поставить озеро на кадастровый учет.

- После этого мы будем оспаривать права собственности на участки, оформленные у территории Ак-Геля. Следующий шаг - требование восстановить изначальные границы водоема, которому необходимо придать статус особо охраняемого объекта, - отметил активист движения Арсен Магомедов.

Кстати

Раньше Ак-Гель имело статус особо охраняемого природного объекта, и махачкалинские старожилы помнят, что в озере водилось много рыбы. В 2015 году решением правительства республики озеро лишилось этого статуса. Сейчас вокруг него идет массовая застройка многоэтажками, ресторанами и увеселительными заведениями.

Побережья предпринимателям оказалось мало - началось массированное наступление на территорию самого озера. Его начали осушать и засыпать, чтобы на отвоеванном у водоема пространстве построить новые многоэтажки. В итоге площадь озера уменьшилась почти вдвое - с 200 до 130 гектаров.