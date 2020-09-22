У общественного электротранспорта двух городов края в скором времени может поменяться собственник. Речь идет о пятигорских трамваях и троллейбусах региональной столицы. Сейчас они принадлежат МУП. Но муниципалитеты, по мнению правительства региона, не справляются с их содержанием. Власти намерены не допустить банкротства предприятий.

О том, что они станут краевыми, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он поручил проработать механизм передачи и начать процесс в 2021 году.

- Таким образом, мы снизим финансовую нагрузку на муниципалитеты и создадим дополнительные условия для развития экологичного транспорта, - отметил Владимиров.

В планах правительства региона - обновить подвижной состав, а также реконструировать контактные электрические сети и производственные мощности. Не обойдется и без оптимизации. Глава региона подчеркнул, что краевому министерству дорожного хозяйства и транспорта совместно с руководством обновленных предприятий предстоит добиться роста рентабельности электротранспорта.

Ежедневно на улицы Ставрополя выходят 56 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по шести муниципальным маршрутам (раньше их было 12) общей протяженностью 153,5 километра. На балансе МУП "ГЭТ" города Пятигорска находится 74 трамвая. Каждый день они работают на восьми маршрутах протяженностью 115,7 километра. Причем показатели за последние годы значительно уменьшились. Сокращаются маршруты, снижается количество подвижного состава, выходя- щего на линию. Проблемы трамвайного и троллейбусного предприятий ежегодно обсуждают как на краевом, так и на муниципальном уровнях. Постоянно звучит заявление, что самый экологически чистый способ перевозки пассажиров может вскоре прекратить существование.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в администрации Ставрополя, город ежегодно тратит десятки миллионов рублей, чтобы компенсировать дефицит бюджета троллейбусного СМУТП.

- В связи со сложной финансово-экономической ситуацией на предприятии, обусловленной многими объективными факторами, подвижной состав и производственно-техническая база троллейбусного парка на протяжении ряда лет не развивались, но поддерживалась на необходимом уровне. При сложившемся объеме перевозок пассажиров и существующем проездном тарифе для дальнейшего обеспечения стабильной деятельности СМУТП потребуется ежегодно выделять из бюджета до 150 миллионов рублей, - заявил заместитель главы администрации Ставрополя, руководитель комитета городского хозяйства Иван Скорняков.

Он также добавил, что примерные затраты на обновление троллейбусов оцениваются в один миллиард рублей. Когда "рогатые" станут краевой собственностью, уверен чиновник, в городе удастся не только реконструировать существующую инфраструктуру, но и создать новую в строящихся микрорайонах.

В Пятигорске же ситуация с узкоколейным трамваем хуже. В муниципалитете города корреспонденту "РГ" никак не прокомментировали инициативу краевых властей, несмотря на неоднократные обращения. Тем не менее ранее стало известно, что пятигорское предприятие накопило более 20 миллионов рублей долгов перед местной горэлектросетью. В администрации тогда предположили, что причина тому - пандемия коронавируса. Из-за нее в мае 2020 года предприятие оказалось на грани банкротства, поскольку задолжало зарплаты 481 сотруднику. Проблему решили с помощью вмешательства краевых властей, которые оказали финансовую поддержку предприятию.

А в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья рассказали, что 14 августа 2020 года вышло постановление правительства края "О мерах поддержки организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам". Благодаря этому документу станет возможным возместить недополученные доходы МУП за апрель - май 2020 года, которые связаны со снижением пассажиропотока.

Между тем

В Емануелевском парке Пятигорска восстанавливают часть исторического трамвайного пути. Первые вагоны побежали по рельсам города в сентябре 1914 года. Управление Кавказских Минеральных Вод изыскало необходимые средства и учредило в своей структуре новый отдел - электротехнический. Один маршрут шел от вокзала к Сабанеевским ваннам, а второй - от Казенной гостиницы к озеру Провал (он и проходил через Емануелевский парк мимо дачи Эльзы, что принесло ей значительную популярность). Трамвайная линия к Провалу не сохранилась. Виной тому, по мнению старожилов, стало то, что однажды вагон, спускавшийся на большой скорости с горы, врезался в угловое здание. Пути были разобраны, и об этой линии забыли. Сейчас Емануелевский парк благоустраивается - восстановлены терренкуры, лестницы, "Чертов мост". Недалеко от него выложены рельсы с крутым поворотом, которые повторяют часть старого трамвайного маршрута.