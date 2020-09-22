Новости

Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза 19:41
Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом 19:26
Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области 18:54
В Петербурге 19-летнего студента арестовали за убийство матери 18:50
Представлен новый чип для смартфонов с шумоподавлением 18:40
В Германии открылась выставка, посвященная Ремарку 18:23
Немецкие социал-демократы требуют запретить нацистские флаги 18:20
Ноутбуки Huawei не оставят без процессоров 18:07
СМИ: "Динамо" предложили приобрести Зелимхана Бакаева 17:37
На Урале пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц 17:31
В Москве прошла премьера фильма белорусского режиссера Влады Сеньковой "II" 17:30
Facebook ограничит контент в случаев беспорядков в США после выборов 17:24
В столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности 17:21
Стало известно состояние экипажа разбившегося под Тверью Су-30 17:06
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19 16:58
Пассажиров в российских аэропортах начнут сканировать новыми тепловизорами 16:46
Представитель Российского движения школьников назвал важной встречу Путина с Бугаевым 16:45
В каких соцобъектах Москвы начали включать отопление 16:41
Вышел трейлер норвежского хоррора Netflix "Кадавр" 16:39
На Большом Каменном мосту начали обустраивать проезжую часть 16:33
В Петербурге усилят наказание за прогулки по крышам после гибели людей 16:30
Малькевич: ОПРФ надо дать полномочия для борьбы с фейками на выборах 16:30
Неизвестную пленку со съемок фильма Тарковского пустят с молотка 16:24
Финляндия вновь закроет границу со Швецией 16:23
Возобновились съемки продолжения "Фантастических тварей" 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
22.09.2020 18:04

Невинномысск как бренд

У единственного ставропольского моногорода появился собственный товарный знак
Текст: Сухарев Михаил (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 212(8266)
Невинномысск в середине сентября официально обзавелся собственным товарным знаком. Хотя зарегистрирован он был 10 января нынешнего года, но свидетельство попало в руки мэра 14 сентября, о чем он сразу сообщил жителям города и предпринимателям. Для чего нужен логотип и где его будут размещать, разбирался корреспондент "РГ".
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Товарный знак выглядит как прямоугольник, в который вписано название города. Слева изображен силуэт промышленной зоны с трубами заводов и очертаниями цехов, а в правой части - деревья. Ниже красуется надпись "Территория опережающего развития" - этот статус город получил 22 декабря 2017 года по решению правительства РФ. Главный же визуальный образ знака - ярко-синяя латинская буква Y, вписанная как продолжение буквы Ы и разделяющая промышленный и природный секторы на логотипе.

Фото: Сергей Михеев
В России выбраны пилотные регионы для развития домостроения из дерева

Что именно символизирует Y, в администрации Невинномысска не пояснили. Однако уже точно известно, где товарный знак будут использовать. Об этом рассказал глава города химиков Михаил Миненков:

- Его можно ставить на продукцию, выпускаемую в Невинномысске, но только по согласованию с администрацией. Приглашаем российский бизнес в наш город.

Сейчас в администрации готовят проект соглашения, которое потом отправят на предприятия. В этом документе будет прописано, что использовать товарный знак компании смогут бесплатно.

"Планируем выдавать разрешения всем нашим предприятиям. Исключением могут стать только какие-то товары, на которых мы по этическим соображениям не хотели бы видеть логотип города. Не думаем, что такие появятся, но на всякий случай оставили себе такую лазейку", - отметили в администрации Невинномысска.

Использовать знак намерены четко по его назначению и с помощью него выделять местную продукцию, чтобы она стала более узнаваемой на российском рынке. И если товар зарекомендует себя и понравится покупателям, клиентам будет проще запомнить его с помощью логотипа.

"Жители России и других стран смогут легко определить, что продукция выпущена именно в промышленной столице Ставрополья. Это может повысить на нее спрос. А успешное развитие ТОСЭР - это в первую очередь новые рабочие места и стабильный рост доходной части бюджета, что повлечет дальнейшее благоустройство Невинномысска, развитие образования, здравоохранения, повышение качества жизни горожан", - добавили в мэрии.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Предприятия легпрома получат скидку на лизинг оборудования

Ставить знак в Невинномысске есть на что. Градообразующим предприятием еще в 60-е года прошлого века стал азотно-туковый завод, который, сменив несколько названий, превратился в химического гиганта "Невинномысский Азот". Предприятие стало крупнейшим химпроизводством на юге России, здесь выпускают минеральные удобрения и продукцию органического синтеза. Все это продается как внутри страны, так и за рубежом. Естественно, именно на химиков и рассчитан новый товарный знак, учитывая широкую географию продаж и массовость производства.

Однако это далеко не все, чем может похвастаться моногород. С 2010 года в Невинномысске организовали региональный индустриальный парк, в котором сейчас работает десять предприятий. Здесь выпускают фосфатно-магниевые и растворимые минеральные удобрения по экологически чистым безотходным технологиям, радиаторы отопления, сухие строительные смеси, арматуру, металлопрофиль, сэндвич-панели и многое другое. Кроме того, завод "Арнест" выпускает огромное количество парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии самых известных на рынке брендов.

Хотя, конечно, не все так радужно - самый крупный арендатор в индустриальном парке (металлургическое предприятие "СтавСталь", которое губернатор Ставрополья открыл в 2014 году) к 2018-му был признан банкротом и до сих пор распродает имущество через конкурсного управляющего.

Несмотря на это, Невинномысск остается крайне привлекательным для промышленников городом, в первую очередь из-за статуса ТОСЭР. Он дает право предоставлять резидентам множество льгот. Например, нулевой налог на имущество организаций и на землю, пятипроцентный - на прибыль в первые пять лет работы.

Фото: iStock
Российские компании проявляют большую заинтересованность в рециклинге

Развитие города в этом направлении мэр Невинномысска считает единственно верным. Новые производства дают дополнительные рабочие места, растущие налоговые поступления позволяют активнее заниматься благоустройством, что сделает территорию более привлекательной и может остановить отток молодежи. Ведь за последние 20 лет Невинномысск в результате миграции потерял почти 17 тысяч жителей - около 13 процентов населения.

Еще одна причина, по которой товарный знак может пойти моногороду на пользу, - формирование промышленного туризма. Его решили развивать как раз в преддверии пандемии коронавируса, но она планы пошатнула. Однако от идеи не отказались и маршруты продолжают разрабатывать. Кроме того, местные власти уже приобрели у Москвы 25 туристических автобусов.

Как прогнозируется, турпоток в город за счет развития эко-, событийного и промышленного туризма вырастет до 100 тысяч человек в год к 2024 году. В 2019-м гостей было немного - пять тысяч человек.

- Чтобы отдыхающие поехали в Невинномысск, надо после заводов везти их в какие-то досуговые и развлекательные места, например на каток или в парк. Думаю, что упор нужно сделать на привлечение детей и подростков, им это будет любопытно, да и полезно побывать на таких промышленных гигантах, в том числе для дальнейшей профориентации. Взрослые, скорее всего, будут равнодушны к таким экскурсиям, хотя пищевая промышленность может заинтересовать и их. И конечно, турам нужна хорошая реклама, - отметила директор турагентства "Вертикаль" Мариям Титова.

Планируется, что туристы, приезжающие на Кавказские Минеральные Воды, смогут увидеть в моногороде производство молока и шоколада. Развитию туризма в Невинномысске помогает и проект "Прошагай город". В 2019 году прошли два квеста, участниками которых стали более двух тысяч человек. Добровольцы прошли 100 маршрутов, отметив на интернет-картах несколько десятков точек - достопримечательности, кафе, рестораны и гостиницы.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Развитие Северного Кавказа

Главное сегодня

Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе
Путин: ООН достойно выполняет свою главную миссию - беречь мир
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19
РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно
Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора