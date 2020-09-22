Невинномысск в середине сентября официально обзавелся собственным товарным знаком. Хотя зарегистрирован он был 10 января нынешнего года, но свидетельство попало в руки мэра 14 сентября, о чем он сразу сообщил жителям города и предпринимателям. Для чего нужен логотип и где его будут размещать, разбирался корреспондент "РГ".

Товарный знак выглядит как прямоугольник, в который вписано название города. Слева изображен силуэт промышленной зоны с трубами заводов и очертаниями цехов, а в правой части - деревья. Ниже красуется надпись "Территория опережающего развития" - этот статус город получил 22 декабря 2017 года по решению правительства РФ. Главный же визуальный образ знака - ярко-синяя латинская буква Y, вписанная как продолжение буквы Ы и разделяющая промышленный и природный секторы на логотипе.

Что именно символизирует Y, в администрации Невинномысска не пояснили. Однако уже точно известно, где товарный знак будут использовать. Об этом рассказал глава города химиков Михаил Миненков:

- Его можно ставить на продукцию, выпускаемую в Невинномысске, но только по согласованию с администрацией. Приглашаем российский бизнес в наш город.

Сейчас в администрации готовят проект соглашения, которое потом отправят на предприятия. В этом документе будет прописано, что использовать товарный знак компании смогут бесплатно.

"Планируем выдавать разрешения всем нашим предприятиям. Исключением могут стать только какие-то товары, на которых мы по этическим соображениям не хотели бы видеть логотип города. Не думаем, что такие появятся, но на всякий случай оставили себе такую лазейку", - отметили в администрации Невинномысска.

Использовать знак намерены четко по его назначению и с помощью него выделять местную продукцию, чтобы она стала более узнаваемой на российском рынке. И если товар зарекомендует себя и понравится покупателям, клиентам будет проще запомнить его с помощью логотипа.

"Жители России и других стран смогут легко определить, что продукция выпущена именно в промышленной столице Ставрополья. Это может повысить на нее спрос. А успешное развитие ТОСЭР - это в первую очередь новые рабочие места и стабильный рост доходной части бюджета, что повлечет дальнейшее благоустройство Невинномысска, развитие образования, здравоохранения, повышение качества жизни горожан", - добавили в мэрии.

Ставить знак в Невинномысске есть на что. Градообразующим предприятием еще в 60-е года прошлого века стал азотно-туковый завод, который, сменив несколько названий, превратился в химического гиганта "Невинномысский Азот". Предприятие стало крупнейшим химпроизводством на юге России, здесь выпускают минеральные удобрения и продукцию органического синтеза. Все это продается как внутри страны, так и за рубежом. Естественно, именно на химиков и рассчитан новый товарный знак, учитывая широкую географию продаж и массовость производства.

Однако это далеко не все, чем может похвастаться моногород. С 2010 года в Невинномысске организовали региональный индустриальный парк, в котором сейчас работает десять предприятий. Здесь выпускают фосфатно-магниевые и растворимые минеральные удобрения по экологически чистым безотходным технологиям, радиаторы отопления, сухие строительные смеси, арматуру, металлопрофиль, сэндвич-панели и многое другое. Кроме того, завод "Арнест" выпускает огромное количество парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии самых известных на рынке брендов.

Хотя, конечно, не все так радужно - самый крупный арендатор в индустриальном парке (металлургическое предприятие "СтавСталь", которое губернатор Ставрополья открыл в 2014 году) к 2018-му был признан банкротом и до сих пор распродает имущество через конкурсного управляющего.

Несмотря на это, Невинномысск остается крайне привлекательным для промышленников городом, в первую очередь из-за статуса ТОСЭР. Он дает право предоставлять резидентам множество льгот. Например, нулевой налог на имущество организаций и на землю, пятипроцентный - на прибыль в первые пять лет работы.

Развитие города в этом направлении мэр Невинномысска считает единственно верным. Новые производства дают дополнительные рабочие места, растущие налоговые поступления позволяют активнее заниматься благоустройством, что сделает территорию более привлекательной и может остановить отток молодежи. Ведь за последние 20 лет Невинномысск в результате миграции потерял почти 17 тысяч жителей - около 13 процентов населения.

Еще одна причина, по которой товарный знак может пойти моногороду на пользу, - формирование промышленного туризма. Его решили развивать как раз в преддверии пандемии коронавируса, но она планы пошатнула. Однако от идеи не отказались и маршруты продолжают разрабатывать. Кроме того, местные власти уже приобрели у Москвы 25 туристических автобусов.

Как прогнозируется, турпоток в город за счет развития эко-, событийного и промышленного туризма вырастет до 100 тысяч человек в год к 2024 году. В 2019-м гостей было немного - пять тысяч человек.

- Чтобы отдыхающие поехали в Невинномысск, надо после заводов везти их в какие-то досуговые и развлекательные места, например на каток или в парк. Думаю, что упор нужно сделать на привлечение детей и подростков, им это будет любопытно, да и полезно побывать на таких промышленных гигантах, в том числе для дальнейшей профориентации. Взрослые, скорее всего, будут равнодушны к таким экскурсиям, хотя пищевая промышленность может заинтересовать и их. И конечно, турам нужна хорошая реклама, - отметила директор турагентства "Вертикаль" Мариям Титова.

Планируется, что туристы, приезжающие на Кавказские Минеральные Воды, смогут увидеть в моногороде производство молока и шоколада. Развитию туризма в Невинномысске помогает и проект "Прошагай город". В 2019 году прошли два квеста, участниками которых стали более двух тысяч человек. Добровольцы прошли 100 маршрутов, отметив на интернет-картах несколько десятков точек - достопримечательности, кафе, рестораны и гостиницы.