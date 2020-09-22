В горах Кабардино-Балкарии насмерть разбился парапланерист

В горах КБР на территории Чегемского района республики во вторник погиб парапланерист. Как сообщили в ГУ МЧС региона, 56-летний мужчина совершил жесткую посадку рядом с парадромом "Чегем".

- Мужчина 1964 года рождения разбился сегодня в Чегемском районе. На место выдвинулись спасатели, когда они прибыли, пострадавший не подавал признаков жизни, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В ГУ МЧС отметили, что по предварительным данным пилот был любителем. Сейчас на месте работают полицейские, медики и спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.