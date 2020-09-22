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22.09.2020 05:48
Рубрика: Происшествия

В КЧР автомобиль с туристами сорвался в горный каньон

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МЧС России по КЧР Фото: Пресс-служба МЧС России по КЧР
Фото: Пресс-служба МЧС России по КЧР

В Карачаево-Черкесии автомобиль ВАЗ-2104 упал в горный каньон. В момент ЧП в машине находилось шесть человек.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошел в районе Софийских водопадов. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги в каньон.

"Спасатели прибыли на место происшествия, при помощи альпинистского снаряжения подняли шесть человек, и доставили пострадавших до поселка Таулу, где и передали их сотрудникам скорой помощи", - уточнили в МЧС.

В спасательной операции участвовало семь человек и два автомобиля.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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