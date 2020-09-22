В КЧР автомобиль с туристами сорвался в горный каньон

Фото: Пресс-служба МЧС России по КЧР
В Карачаево-Черкесии автомобиль ВАЗ-2104 упал в горный каньон. В момент ЧП в машине находилось шесть человек.
Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошел в районе Софийских водопадов. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги в каньон.
"Спасатели прибыли на место происшествия, при помощи альпинистского снаряжения подняли шесть человек, и доставили пострадавших до поселка Таулу, где и передали их сотрудникам скорой помощи", - уточнили в МЧС.
В спасательной операции участвовало семь человек и два автомобиля.