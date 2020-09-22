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22.09.2020 22:00
Рубрика: Власть

Мишустин выступит на форуме "Дни лидеров муниципального управления"

Текст: Владимир Кузьмин

В среду, 23 сентября, премьер-министр Михаил Мишустин в режиме видеоконференции примет участие в работе II муниципального форума "Дни лидеров муниципального управления".

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
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Глава правительства выступит на пленарной сессии "Возможности развития территорий и существующие барьеры: взгляд лидеров муниципального управления" и ответит на вопросы участников.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" - это дискуссионная площадка для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Основные мероприятия пройдут 23-24 сентября в Великом Новгороде.

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