В Петербурге 19-летнего студента арестовали за убийство матери

В Петербурге Красногвардейскиий районный суд на два месяца отправил под арест 19-летнего студента, который обвиняется в жестоком убийстве собственной матери.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, молодой человек частично признал свою вину. Убийство он объяснил внезапно возникшими личными неприязненными отношениями.

Женщина погибла от ножевых ударов в голову и шею. Можно ли было ее спасти, неизвестно. Нанеся матери ранения, молодой человек покинул квартиру. Задержали его накануне на Пискаревском проспекте.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда, тело женщины обнаружил отец семейства, когда вернулся с дачи.

Сам обвиняемый никогда ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Он хорошо окончил школу, в этом году поступил в Санкт-Петербургский морской технический университет.