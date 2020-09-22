В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины

В Петербурге в квартире на Новочеркасском проспекте задержан 53-летний мужчина по имени Юрий. Его подозревают в убийстве и расчленении 24-летнего знакомого, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Останки молодого человека были обнаружены в начале лета в реке Мга на территории Ленинградской области. Было установлено, что погибший - это 24-летний уроженец Таджикистана.

Поиск по горячим следам результатов не дал. Началось расследование, отрабатывались все связи погибшего. Наконец полицейские вышли на 53-летнего мужчину. О нем известно, что родом он из Томской области и занимается актерской деятельностью.

В следствии полагают, что в начале лета мужчина познакомился с парнем, пригласил его к себе в апартаменты на Васильевском острове, а затем убил. По данным полиции, мужчина заподозрил гостя в том, что тот намерен его опоить и обокрасть жилище. В итоге гость был зарезан, чтобы скрыть следы преступления, полагают в следствии.