В СЗФО появится новый выход на Севморпуть

Решение о строительстве железной дороги, которая свяжет Архангельскую область и проектируемый порт Индига в Ненецком округе, может быть принято уже в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на своей первой после объявления итогов выборов пресс-конференции.

- Сейчас инвесторы активно ведут стадию проектирования порта. Надеюсь, что в следующем году они уже выйдут на площадку строительства. Это станет отправной точкой для переговоров с представителями ОАО "РЖД" по строительству железнодорожной ветки от станции Карпогоры до будущего порта. Проект очень целесообразен с экономической точки зрения. Мы будем делать все для того, чтобы дорога появилась. Обсуждали эту тему с представителями Минтранса РФ, они видят здесь перспективу, - отметил Александр Цыбульский.

Глубоководный порт в поселке Индига даст многим регионам России и целому ряду азиатских стран выход на Северный морской путь. Это последняя точка на побережье Арктики, куда краем заходит Гольфстрим и где еще можно построить незамерзающий порт.

Но Индига "отрезана" от большой земли, поскольку сюда нет дороги. Первоначально планировали протянуть магистраль из Сосногорска (Коми). Но сегодня более перспективным представляется строительство железнодорожной ветки от Карпогор. Ее протяженность составит около 500 километров.

По мнению Александра Цыбульского, реализация этого проекта даст большой экономический эффект. Порт в Индиге сможет взять на себя часть солидной грузовой базы, которая сегодня уходит из Поморья в Петербург. Архангельский порт не может принимать крупные суда из-за небольших глубин, поэтому региону необходима железнодорожная связь с Индигой.

Порт в Индиге сможет взять на себя часть солидной грузовой базы, которая сегодня уходит из Поморья в Петербург

Александр Цыбульский также рассказал о новом для Поморья проекте в области обращения с отходами.

- На совещании в Москве с участием вице-премьера Виктории Абрамченко достигнута договоренность о том, что Архангельская область с помощью федерального финансирования станет пилотной площадкой для создания модельной системы обращения с отходами. Совместно с Минприроды и экологии начинаем разрабатывать программу, которая будет вынесена на широкое общественное обсуждение. Убежден, что такие решения должны приниматься только при условии общественного консенсуса, - подчеркнул губернатор.

На новом посту Александр Цыбульский, по его словам, в первую очередь займется проблемами ветхого аварийного жилья, строительства дорог и мостов, а также здравоохранения. С Минздравом РФ уже достигнута договоренность о финансировании переоснащения первичного звена. Будет решаться и один из самых больных вопросов - дефицита медицинских кадров. Привлекать врачей в глубинку планируется материальными стимулами.

Кстати

Глава региона анонсировал структурные изменения в правительстве Архангельской области:

- Считаю, что необходимо создать совместное ведомство промышленности и науки - министерство или другую структуру. По моему мнению, промышленный блок в правительстве сегодня выпадает. А если мы говорим о создании научно-образовательного центра, необходимо уделять особое внимание связке промышленности и науки, - считает Александр Цыбульский.

Инаугурация нового губернатора Архангельской области запланирована на начало октября.