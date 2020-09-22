На Кубани взят под стражу сбивший насмерть школьницу полицейский

Новости

В ярославском "Локомотиве" подтвердили массовое заражение коронавирусом 20:17
В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины 19:59
Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза 19:41
Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом 19:26
Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области 18:54
В Петербурге 19-летнего студента арестовали за убийство матери 18:50
Представлен новый чип для смартфонов с шумоподавлением 18:40
В Германии открылась выставка, посвященная Ремарку 18:23
Немецкие социал-демократы требуют запретить нацистские флаги 18:20
Ноутбуки Huawei не оставят без процессоров 18:07
СМИ: "Динамо" предложили приобрести Зелимхана Бакаева 17:37
На Урале пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц 17:31
В Москве прошла премьера фильма белорусского режиссера Влады Сеньковой "II" 17:30
Facebook ограничит контент в случаев беспорядков в США после выборов 17:24
В столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности 17:21
Стало известно состояние экипажа разбившегося под Тверью Су-30 17:06
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19 16:58
Пассажиров в российских аэропортах начнут сканировать новыми тепловизорами 16:46
Представитель Российского движения школьников назвал важной встречу Путина с Бугаевым 16:45
В каких соцобъектах Москвы начали включать отопление 16:41
Вышел трейлер норвежского хоррора Netflix "Кадавр" 16:39
На Большом Каменном мосту начали обустраивать проезжую часть 16:33
В Петербурге усилят наказание за прогулки по крышам после гибели людей 16:30
Малькевич: ОПРФ надо дать полномочия для борьбы с фейками на выборах 16:30
Неизвестную пленку со съемок фильма Тарковского пустят с молотка 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
22.09.2020 12:38
Рубрика: Происшествия

На Кубани взят под стражу сбивший насмерть школьницу полицейский

Текст: Александр Ершов

Советский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который в минувшие выходные насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе пригородной станицы Старокорсунской. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе краевого суда.

В Сочи командира вертолета будут судить за гибель двух человек

При рассмотрении ходатайства судом были исследованы представленные следствием материалы, а также учтено то, что после совершения наезда на несовершеннолетнюю "обвиняемый скрылся с места ДТП и предпринял меры к сокрытию следов преступления".

По мнению следствия, применение более мягкой меры пресечения может способствовать тому, что обвиняемый попытается каким-либо способом воспрепятствовать производству по уголовному делу. В результате суд принял решение о заключении его под стражу на два месяца - до 20 ноября включительно.

Напомним, трагедия произошла в станице Старокорсунской 19 сентября. По предварительным данным правоохранителей, сотрудник полиции ехал в Kia Rio по улице Красной. Возле пешеходного перехода он не сбросил скорость и не пропустил 16-летнюю школьницу.

После аварии водитель уехал с места происшествия. Девочка скончалась в автомобиле скорой помощи. Виновника трагедии вскоре задержали.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Путин выступил за сохранение права вето в Совбезе ООН
Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе
Путин: Россия готова бесплатно поставить вакцину для сотрудников ООН
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19
РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно
Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство
В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми