На Кубани взят под стражу сбивший насмерть школьницу полицейский

Советский районный суд Краснодара рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летнего сотрудника патрульно-постовой службы, который в минувшие выходные насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе пригородной станицы Старокорсунской. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе краевого суда.

При рассмотрении ходатайства судом были исследованы представленные следствием материалы, а также учтено то, что после совершения наезда на несовершеннолетнюю "обвиняемый скрылся с места ДТП и предпринял меры к сокрытию следов преступления".

По мнению следствия, применение более мягкой меры пресечения может способствовать тому, что обвиняемый попытается каким-либо способом воспрепятствовать производству по уголовному делу. В результате суд принял решение о заключении его под стражу на два месяца - до 20 ноября включительно.

Напомним, трагедия произошла в станице Старокорсунской 19 сентября. По предварительным данным правоохранителей, сотрудник полиции ехал в Kia Rio по улице Красной. Возле пешеходного перехода он не сбросил скорость и не пропустил 16-летнюю школьницу.

После аварии водитель уехал с места происшествия. Девочка скончалась в автомобиле скорой помощи. Виновника трагедии вскоре задержали.