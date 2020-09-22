Двух жителей Кубани задержали за попытку убийства главы религиозной общины

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара краевого СКР возбудил уголовное дело в отношении двух адептов одной организации. Они подозреваются в подготовке убийства 51-летнего председателя религиозной общины по найму по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33, пунктам "ж", "з", "л" части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемые решили организовать убийство своего знакомого - председателя одной из религиозных общин. Мужчина и женщина разработали план совершения преступления, сообщив его "исполнителю", в роли которого выступил сотрудник полиции. Ему обещали влиятельный статус в организации, адептами которой являлись оба заказчика.

Подозреваемые сообщили мужчине данные предполагаемой жертвы, его адрес, передали фотографию и другие сведения, а также монтажный нож и средства конспирации.

21 сентября этого года фигурантов, которые спиртным отмечали исполнение задуманного, задержали. В жилище фигурантов изъяли мобильный телефон с изображениями инсценировки, подтверждающей убийство мужчины, а также приказ о назначении "исполнителя" заместителем начальника подразделения в их организации.

Сейчас с подозреваемыми продолжает работать следователь, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.