В Крыму пьяный турист в баре выстрелил мужчине в лицо

В одном из баров Симферополя пьяный 27-летний житель Ульяновской области выстрелил в лицо симферопольцу из пневматического пистолета.

Причиной инцидента стала личная неприязнь туриста к местному жителю. Травмы, которые получил крымчанин, эксперты расценили как легкие, сообщает пресс-служба МВД по РК.

О правонарушении в отдел полиции Симферополя ночью сообщили представители администрации бара, где гость из Ульяновской области грубо нарушал общественный порядок, стреляя из пневматического пистолета по посетителям заведения.

Правоохранители задержали правонарушителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровья (пункт "а" части 2 статьи 115 УК РФ). Злоумышленнику грозит максимум два года лишения свободы. По решению суда он помещен под домашний арест.