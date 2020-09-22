В Крыму украинца и россиянина арестовали за экстремистскую деятельность

В Крыму задержан 22-летний гражданин Украины, который приехал на полуостров для дестабилизации общественно-политической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю.

По версии УФСБ, украинец в сентябре 2020 года приехал в Крым для поиска сообщников и распространил в городах Крыма листовки с призывами к возвращению полуострова в состав Украины, то есть нарушению территориальной целостности России. В минувшие выходные сторонник украинской националистической организации задержан сотрудниками УФСБ.

- По месту его пребывания обнаружены и изъяты листовки экстремистского содержания, а также средства связи, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность, - отметили в пресс-службе УФСБ. - Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении гражданина Украины уголовное дело по части 1 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Киевский районный суд Симферополя избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также 21 сентября 2020 года УФСБ задержало 28-летнего гражданина России, причастного к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма.

- Житель Евпатории, используя личную страницу соцсети, разделяя и поддерживая деятельность украинских националистических группировок, разместил материалы с угрозами взрыва административных зданий в Республике Крым, - пояснили в УФСБ. - Также задержанный причастен к распространению агитационных листовок экстремистской направленности. У него обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного.

Следственный отдел УФСБ завел дела на россиянина по части 1 статьи 205.2, части 1 статьи 280 и части 1 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Он также арестован по решению суда.