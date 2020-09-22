В Волгограде выбрали оптимальный вариант дороги через пойму

Рабочая группа Экологического совета при Волгоградской областной думе и представители региональной власти детально обсудили планы строительства третьего пускового комплекса мостового перехода в Среднеахтубинском районе. Власти и общественники выбрали оптимальный проект строительства дороги.

Первым из четырех пусковых комплексов стал мост через Волгу, соединивший Волгоград с заволжскими районами. В этом июне был полностью открыт для движения новый мост через Ахтубу. Следующий этап строительства - автострада, которая свяжет эти два объекта.

Автомагистраль войдет в федеральный транспортный коридор. Сегодня интенсивность движения по существующей дороге Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба составляет в среднем 30 тысяч автомобилей в сутки, что в пять раз превышает ее пропускную способность. Только за два года в ДТП здесь погибло 10 и пострадало 109 человек, в том числе 19 детей.

Участники совещания едины во мнении - дорога жизненно необходима. Членам рабочей группы были представлены все четыре возможных варианта строительства трассы. Как сообщает пресс-служба облдумы, особое внимание было уделено первоначальному, разработанному еще в 90-х годах и предусматривающему прохождение магистрали по существующей дороге вблизи жилой застройки.

Однако его реализация потребовала бы сноса части жилых домов, переноса целого ряда инженерных коммуникаций, возведения насыпи высотой не менее пяти метров, которая разделит поселки. При этом трасса потребовала бы вырубки деревьев, включая дубы.

Еще один представленный вариант предполагает прохождение автотрассы по левому берегу ерика Верблюд. Однако из-за рельефа местности в таком случае нужно будет возводить двухкилометровую эстакаду, что потребует сплошной вырубки близлежащего лесного массива.

Не нашел поддержки и вариант, при котором трасса проходит по правому берегу ерика Верблюд, что позволяет обеспечить частичный доступ к пляжам. Здесь также требуется возведение двухкилометровой эстакады, что повлечет снос большого количества зеленых насаждений.

По словам представителей инженерной группы, они постарались избежать недостатков трех предыдущих вариантов и предусмотреть все необходимое, чтобы уменьшить ущерб экосистеме. Этот проект оптимально учитывает пожелания жителей, а также местные гидрологические и геологические условия.

Проектировщики признают, что, как и при любом строительстве, полностью избежать ущерба для окружающей среды не удастся, но его предлагается максимально

компенсировать и спасти пойму. Проект предусматривает существенные мероприятия по компенсационному озеленению: будет высажено свыше 200 тысяч саженцев, в том числе почти 103 тысячи саженцев дуба. Запланированы также затраты на выпуск молоди сазана и стерляди возрастом до года.

- Из всех предложенных вариантов последний наименее травмирующий. Там наименьший ущерб для растительности, - отметил академик РАН Константин Кулик, он также подчеркнул, что сегодняшние дубравы назвать реликтовыми нельзя.

- Я ознакомился с проектом очень детально. Дорога пересекает четыре крика и частично затрагивает два. Она пересекает водоемы под углом 90 градусов. То есть минимально нарушается водоохранная зона. Мосты оставляют достаточно пространства для прохождения воды в период паводка. Сваи стоят на сухом месте, акватория не затрагивается, - прокомментировал главный ихтиолог Нижневолжского филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Главрыбвод" Сергей Яковлев.