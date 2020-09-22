Замглавы Волгодонска задержан за получение взяток от бизнесменов

В отношении заместителя главы администрации города Волгодонска Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки". Об этом сообщает СК РФ по Ростовской области.

По предварительным данным следствия, с января 2018 года по август 2020 года чиновник получал взятки от предпринимателей. За это он обеспечивал приоритетное заключение муниципальных контрактов в сфере ЖКХ. Общая сумма таких поборов составила более 4,5 миллиона рублей.

"В настоящее время чиновник задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - рассказали в следственном комитете региона.