Житель Сочи после убийства соседа закопал тело в лесу

В Лазаревском района Сочи мужчина подозревается в жестоком убийстве соседа.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 50-летнего соседа по части 1 статьи 105 УК РФ.

Установлено, что мужчины проживали недалеко друг от друга на улице Тополиной в селе Ордынка. Со слов подозреваемого, в ночь с 12 на 13 сентября этого года к нему домой пришел сосед, с которым у них произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта фигурант нанес оппоненту не менее трех ударов палкой в область головы, убив его.

После этого подозреваемый закопал тело потерпевшего в лесном массиве недалеко от дома и переставил автомобиль потерпевшего подальше от своего дома, на Батумское шоссе.

Обвиняемого заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, следствие учтет угон фигурантом автомобиля потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.