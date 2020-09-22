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22.09.2020 17:20
Рубрика: Происшествия

Житель Сочи после убийства соседа закопал тело в лесу

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Лазаревском района Сочи мужчина подозревается в жестоком убийстве соседа.

Фото: пресс-служба СК РФ
Задержан подозреваемый в покушении на убийство рязанской семьи

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 50-летнего соседа по части 1 статьи 105 УК РФ.

Установлено, что мужчины проживали недалеко друг от друга на улице Тополиной в селе Ордынка. Со слов подозреваемого, в ночь с 12 на 13 сентября этого года к нему домой пришел сосед, с которым у них произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта фигурант нанес оппоненту не менее трех ударов палкой в область головы, убив его.

После этого подозреваемый закопал тело потерпевшего в лесном массиве недалеко от дома и переставил автомобиль потерпевшего подальше от своего дома, на Батумское шоссе.

Обвиняемого заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, следствие учтет угон фигурантом автомобиля потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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