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22.09.2020 12:56
Рубрика: Происшествия

На трассе Курган-Тюмень четыре человека погибли в ДТП из-за кабана

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека погибли и один получил ранения в результате серьезной аварии на 141-м километре федеральной трассы Курган-Тюмень. Причиной столкновения машин стало дикое животное, выбежавшее на проезжую часть.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Водитель Infinity задержан после крупного ДТП в центре Москвы

Трагедия случилась накануне в девятом часу вечера, когда уже стемнело. 27-летний житель Кургана на Infiniti FX35 сбил кабана, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки LADA: все ехавшие в отечественном авто люди погибли.

"От удара LADA выбросило в кювет. Погибли 22-летний водитель машины, а также трое пассажиров: женщина 45 лет, ее четырехлетняя дочка и мужчина 43 лет. Они ехали попутчиками на BlaBlaCar в Курган, где должны были ночью садиться на поезд и отправляться на юг. Все погибшие - жители Тюмени и поселка Яр", - сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Водитель иномарки отделался ушибом и травмой локтя. По данным ГИБДД, в 2018 и 2019 году он трижды был наказан за езду без прав.

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