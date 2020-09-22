На Урале пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц в небе над Уралом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, инцидент произошел после взлета на высоте 100 метров. Командир воздушного судна принял решение долететь до места назначения. В момент ЧП на борту находились 69 пассажиров и пять членов экипажа.

По факту инцидента свердловская транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение законодательства о безопасности полетов.