На Урале пенсионер отсудил компенсацию за бесполезный наматрасник

На Урале 72-летний мужчина доказал, что на презентации продавцы ввели его в заблуждение и под видом избавляющей от хронических болезней вещи с якобы биомагнитными свойствами продали ему товар, не являющийся медицинским изделием.

Поводом для судебных разбирательств стал наматрасник Flex-Pad 100-024, продажей которого занимается общество с ограниченной отвественностью. Об изделии стоимостью 73 тысячи 80 рублей Владимир Лаптев узнал в ноябре прошлого года. По словам мужчины, на презентации, куда его пригласили вместе с супругой, сотрудники компании позиционировали наматрасник как лечебное изделие биомагнитной терапии, которое помогает при множестве хронических заболеваний - от бессонницы и аллергии до сахарного диабета, остеопороза и подагры. В действительности Flex-Pad 100-024 не включен в Государственный реестр медицинских изделий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Однако об этом пенсионеру стало известно позже, после того, как приобрел наматрасник в кредит под 24,49 процента годовых.

Мужчина надеялся избавиться от недугов, а обрел лишь проблемы со сном и обострение хронической болезни - переживал, что купил "пустышку". Наматрасник Владимир продавцу вернул, тот, в свою очередь, оформил возврат денежных средств в банк, кредит был закрыт. Пенсионер также требовал компенсировать ему моральный вред, но продавец отказал. Уралец решил добиваться справедливости в суде, и отнес иск в Верхнепышминский городской суд. Сумма требований - 150 тысяч рублей плюс штраф в размере 50 процентов за отказ удовлетворить просьбу потребителя добровольно. Суд первой инстанции Лаптеву отказал, однако областной суд встал на его сторону.

Аргументы истца и свидетельства его супруги, которая подтвердила, что на презентации наматрасник преподносили как лечебный, суд счел убедительными.

- В материалах дела отсутствуют доказательства, с достоверностью свидетельствующие о том, что информация, которая является обязательной для предоставления потребителю на медицинские изделия о наименовании товара, его назначении и потребительских свойствах, была предоставлена истцу до заключения договора, - говорится в решении.

Правда, сумму компенсации суд снизил: компания должна выплатить Владимиру Лаптеву пять тысяч рублей за моральный вред, две с половиной тысячи штрафа и 630 рублей за ксерокопии и оплату почтовых услуг.

- Самое интересное, что в документах на наматрасник, который купил мой отец, значилось: "Инструкция по использованию биомагнитной терапии Flex-Pad 100-024", а в документах, которые сейчас выложены на сайте ООО, уже "Инструкция по применению наматрасника", - говорит Елена Лаптева. - Все это очень похоже на мошенничество: ищут доверчивых потребителей и обманом заставляют покупать их ненужные, но очень дорогие товары.

Кстати

В ноябре прошлого года Владимир и его дочь Елена обращались в полицию с просьбой привлечь компанию к ответственности за мошенничество, но по итогам доследственной проверки в возбуждении дела было отказано. Лаптевы написали жалобу прокурору Свердловской области, надзорное ведомство вернуло материалы в полицию, сотрудники вновь не усмотрели состав преступления. Гражданам порекомендовали обратиться в суд в гражданско-правовом порядке. Однако Лаптевы намерены добиваться уголовного дела именно по факту мошенничества, и сейчас ищут тех, кто как и они, приобрел наматрасник Flex-Pad 100-024.