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22.09.2020 15:23
Рубрика: Происшествия

На Урале проверят факт издевательства старшеклассницы над детьми

Текст: Татьяна Воробьева

Правоохранительные органы Свердловской области заинтересовались информацией, появившейся в местной прессе: сообщалось, что 16-летняя ученица школы в Артемовском терроризирует детей из младших классов.

По данным, которые поступили в региональный СК, девушка неоднократно применяла физическое насилие к учащимся, однако органы системы профилактики никаких мер в отношении нее не предпринимали.

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"Будет устанавливаться, действительно ли имели место данные факты, а также проводились ли в отношении школьницы мероприятия профилактического характера", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Условиями, в которых учатся дети, заинтересовалась так же областная прокуратура. "По сообщению СМИ, восьмиклассница дважды оставалась на второй год, она конфликтует с одноклассниками, бьет их. При этом другие подростки не пытались ей помешать, а периодически снимали происходящее на телефон", - рассказала официальный представитель надзорного органа Марина Канатова.

По предварительным данным, девочка состоит на профилактическом учете.

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