На Урале за нарушение масочного режима закрыли продуктовый магазин

Новости

В ярославском "Локомотиве" подтвердили массовое заражение коронавирусом 20:17
В Петербурге актера задержали за убийство и расчленение мужчины 19:59
Стало известно, когда Илон Маск отправит в космос Тома Круза 19:41
Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом 19:26
Депутат ГД Вадим Деньгин стал сенатором от Брянской области 18:54
В Петербурге 19-летнего студента арестовали за убийство матери 18:50
Представлен новый чип для смартфонов с шумоподавлением 18:40
В Германии открылась выставка, посвященная Ремарку 18:23
Немецкие социал-демократы требуют запретить нацистские флаги 18:20
Ноутбуки Huawei не оставят без процессоров 18:07
СМИ: "Динамо" предложили приобрести Зелимхана Бакаева 17:37
На Урале пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц 17:31
В Москве прошла премьера фильма белорусского режиссера Влады Сеньковой "II" 17:30
Facebook ограничит контент в случаев беспорядков в США после выборов 17:24
В столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности 17:21
Стало известно состояние экипажа разбившегося под Тверью Су-30 17:06
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19 16:58
Пассажиров в российских аэропортах начнут сканировать новыми тепловизорами 16:46
Представитель Российского движения школьников назвал важной встречу Путина с Бугаевым 16:45
В каких соцобъектах Москвы начали включать отопление 16:41
Вышел трейлер норвежского хоррора Netflix "Кадавр" 16:39
На Большом Каменном мосту начали обустраивать проезжую часть 16:33
В Петербурге усилят наказание за прогулки по крышам после гибели людей 16:30
Малькевич: ОПРФ надо дать полномочия для борьбы с фейками на выборах 16:30
Неизвестную пленку со съемок фильма Тарковского пустят с молотка 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Нужно ли делать в России все дороги платными
Нужно ли делать в России все дороги платными
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
22.09.2020 12:05
Рубрика: Общество

На Урале за нарушение масочного режима закрыли продуктовый магазин

Текст: Михаил Пинкус

В городе Златоусте Челябинской области за несоблюдение санитарных норм на 60 суток приостановлена деятельность продуктового магазина. Проверка Роспотребнадзора выявила в нем нарушения "масочного режима" и других санитарных требований, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщили во вторник УФССП региона.

В Челябинске ужесточат проверки масочного режима

- В ходе проверки в магазине специалисты выявили ряд нарушений - продавцы не были обеспечены масками и перчатками, в помещении с постоянным пребыванием сотрудников отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха, в торговом зале и перед кассой не оказалось разметки для соблюдения социальной дистанции между посетителями, - пояснила помощник руководителя УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова. - Кроме того, один из продавцов был допущен к работе без медицинской книжки, а в магазине отсутствовали документы, свидетельствующие о проведении генеральных и текущих уборок,

Рассмотрев протокол специалистов Роспотребнадзора, суд признал вину индивидуального предпринимателя по статье о "Нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Судебные приставы опечатали магазин, предупредив предпринимателя об административной ответственности за неисполнение требований представителей закона. Сохранность печатей будет контролироваться на протяжении всех 60 суток, отметили в ведомстве.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин выступил за сохранение права вето в Совбезе ООН
Путин предложил заключить соглашение о запрете на оружие в космосе
Путин: Россия готова бесплатно поставить вакцину для сотрудников ООН
Минздрав назвал закономерным нарастание заболеваемости COVID-19
РФС: Гол Дзюбы в матче с "Уралом" засчитан ошибочно
Главврач Валерий Вечорко: Как нам жить в условиях нового вируса
По каким новым правилам будут зачислять в вузы в 2021 году