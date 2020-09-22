На Урале за нарушение масочного режима закрыли продуктовый магазин

В городе Златоусте Челябинской области за несоблюдение санитарных норм на 60 суток приостановлена деятельность продуктового магазина. Проверка Роспотребнадзора выявила в нем нарушения "масочного режима" и других санитарных требований, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщили во вторник УФССП региона.

- В ходе проверки в магазине специалисты выявили ряд нарушений - продавцы не были обеспечены масками и перчатками, в помещении с постоянным пребыванием сотрудников отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха, в торговом зале и перед кассой не оказалось разметки для соблюдения социальной дистанции между посетителями, - пояснила помощник руководителя УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова. - Кроме того, один из продавцов был допущен к работе без медицинской книжки, а в магазине отсутствовали документы, свидетельствующие о проведении генеральных и текущих уборок,

Рассмотрев протокол специалистов Роспотребнадзора, суд признал вину индивидуального предпринимателя по статье о "Нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Судебные приставы опечатали магазин, предупредив предпринимателя об административной ответственности за неисполнение требований представителей закона. Сохранность печатей будет контролироваться на протяжении всех 60 суток, отметили в ведомстве.