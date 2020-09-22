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22.09.2020 06:33
Рубрика: Власть

Сразу десять IT-проектов югорчан признали лучшими в стране

Текст: Елена Панова
Югорские проекты вошли в число победителей по итогам всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT.2020", который завершился накануне.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, в номинации "Образование" лидером была признана "Цифровая образовательная платформа Югры". Это государственная информационная система, которая особенно доказала свою незаменимость в пандемию. Сервис позволяет дистанционно взаимодействовать педагогам, родителям и ученикам, отслеживать успеваемость детей, расписание уроков и задания. С помощью системы дети могут отправлять учителям выполненные задания и формировать личное портфолио. С 14 лет школьники могут уже сами пользоваться сервисом в своих гаджетах.

В этой же номинации "бронзу" взял проект "Комплексная безопасность детей Югры в информационном пространстве", который включает в себя проведение семинаров по кибербезопасности, внедрение технического решения "Kaspersky SafeKids". Программный продукт позволяет родителям в режиме онлайн видеть, где находятся дети, и контролировать их действия в Интернете. Так, родители получают отчеты о действиях ребенка в Сети, характере их запросов, опасных друзьях в социальных сетях. С помощью сервиса у родителей есть возможность управления всеми гаджетами ребенка. Отметим, что Югра стала первым субъектом России, где реализуется проект детской безопасности совместно с региональным правительством.

Фото: iStock
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В номинации "Социальная поддержка" лидером стал проект "Автоматизированная система обработки информации". Он позволяет интегрировать сведения и процессы социальных служб. Система делает более простым и доступным назначение мер социальной поддержки и услуг, позволяет назначать некоторые их них автоматически, без участия специалистов.

Третье место в этой же номинации присуждено проекту "Умная квартира", направленному на создание комфортных бытовых условий для инвалидов-колясочников. "РГ" подробно писала об этом проекте. Все системы в жилище автоматизированы в соответствии с системой "Умный дом". В квартире подключены видеокамеры, GSM-розетки, есть кровать-трансформер, пожарные извещатели, автоматические двери и другое.

Еще один проект югорчан "Информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва в Югре" стал победителем в номинации "Спорт". Его цель - организация и управление спортивной подготовкой в регионе с помощью получения наиболее полной информации о функциональном состоянии спортсмена, дополнительных возможностей его организма, а также построение тренировочного процесса и прогнозирование спортивного результата. Реализация проекта позволит увеличить достижения спортсменов Югры, повысить их конкурентоспособность, совершенствовать систему отбора.

Фото: iStock
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В номинации "Предотвращение распространения вирусной инфекции (Covid-19)" обладателями призовых мест признаны сразу две разработки - информационная система "Цифровое уведомление", ставшая лидером, и "Контроль распространения инфекционных заболеваний", замкнувшая тройку лучших.

В дополнительной номинации "Лучшая управленческая практика" победителем стала работа департамента информационных технологий и цифрового развития Югры "Информационная система дополнительной мотивации сотрудников "ДИТкоин".

Кроме того, финалистами в этом году стали два проекта в номинации по предотвращению распространения Covid-19. Информационные системы "Цифровое уведомление" и "Контроль распространения инфекционных заболеваний" на предварительном этапе получили соответственно первое и третье места по числу голосов.

Напомним, что округ участвует в конкурсе "ПРОФ-IT" уже семь лет, и ежегодно работы югорчан становятся победителями и призерами. А в 2015 году Ханты-Мансийск принимал финал конкурса в рамках IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

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