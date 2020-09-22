Тюменца задержали за нападение на сожительницу из-за ремонта

Сотрудник патрульно-постовой службы в Тюмени задержали мужчину, который подозревается в нападении на свою сожительницу. Причиной ЧП, по данным полиции, послужил ремонт, усугубленный распитием горячительного.

В тот день пострадавшая вместе с сестрой и бойфрендом делали ремонт в квартире на улице Пермякова. За полночь родственница отправилась спать, а парочка продолжила клеить обои, параллельно распивания спиртное.

"Около четырех утра между ними произошла ссора. Подозреваемый схватил нож и ранил женщину в грудь. От шума проснулась сестра, которая и вызвала медиков", - рассказали в пресс-службе МВД Тюменской области.

О травме в полицию сообщили врачи больницы, куда привезли 43-летнею пострадавшую. К ней домой сразу же выехали правоохранители и по горячим следам задержали 36-летнего жителя Тюменского района, ранее судимого.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание, которое грозит тюменцу, - до десяти лет тюрьмы.