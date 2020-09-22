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22.09.2020 09:29
Рубрика: Общество

Ученые: Компьютерная зависимость может вызвать задержку развития детей

Текст: Татьяна Воробьева
Чрезмерное увлечение компьютерными играми может вызвать задержку в развитии зрительно-пространственных способностей у несовершеннолетних. "К такому выводу пришли психологи, которые изучили поведение 44 детей в возрасте 6,9-7,1 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Value in Health Regional Issues", - передает пресс-служба Уральского федерального университета.
Игровую зависимость у детей психологи выясняли с помощью анкетирования родителей Фото: Пресс-служба Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Игровую зависимость у детей психологи выясняли с помощью анкетирования родителей Фото: Пресс-служба Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина
Игровую зависимость у детей психологи выясняли с помощью анкетирования родителей Фото: Пресс-служба Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина

Для анкетирования были взяты две группы испытуемых: в экспериментальную вошли дети с компьютерной игровой зависимостью, в контрольную - без зависимости. И те и те были равны по уровню интеллекта, полу и возрасту,

"Для оценки мы использовали четыре субтеста из нейропсихологической методики NEPSY: стрелы, конструирование из блоков, копирование дизайна и поиск маршрута", - пояснил завлабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Сергей Киселев.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Несовершеннолетние из контрольной группы, в итоге, лучше выполняли зрительно-пространственные задания, в отличие от любителей виртуальной реальности.

То есть, чем больше ребенок играет в игры (собирает кубики, конструктор), выполняет движения (танцует, занимается гимнастикой), тем лучше у него формируется базовый механизм мозга, отвечающий за обработку пространственной информации.

Этот механизм участвует не только в двигательной активности, но и при реализации сложных познавательных функций, включая пространственное мышление, понимание и использование сложных логико-грамматических конструкций в речи, счетные операции и так далее. В перспективе ребенок, лишенный такой двигательной активности, в будущем может столкнуться со сложностями при адаптации в реальном мире.

"Ученые планируют выявить, как формируются зрительно-пространственные способности у детей, не вовлеченных в виртуальное информационное пространство. С этой целью социологи начали работать с учениками Русской классической школы, которые практически не пользуются гаджетами", - сообщили в вузе, уточнив, что репрезентативные выводы будут готовы через три года.

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