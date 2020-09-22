Врач из Екатеринбурга спасла тонущего мужчину в Волгоградской области

Акушер-гинеколог Наталья Кузнецова из екатеринбургской больницы номер 40 спасла во время отпуска тонувшего в реке мужчину. Причем случилось это еще 13 августа: доктор поскромничала и умолчала о своем поступке, а сообщили о нем в МЧС.

Несчастный случай, едва не завершившийся трагически, произошел на пляже в поселке Киляковка в Волгоградской области, где отдыхала с семьей 26-летняя сотрудница гинекологического отделения.

В Минздраве Свердловской области со слов спасателей рассказали, как все было: 11-летний брат девушки заметил, что один из купальщиков ведет себя как-то странно - мужчина нырнул с понтона вниз головой, но при попытке встать, начал падать, после чего его стало уносить течением.

"Мальчик сказал об этом Наташе, она бросилась в воду к пострадавшему, перевернула его на спину и с помощью отца и еще одного родственника вытащила на берег", - передает пресс-служба министерства.

К этому моменту мужчина не дышал, пульс так же не прощупывался. В течение часа уральский врач проводила реанимационные мероприятия и тем спасла 35-летнего мужчину: "скорая" подъехала уже после того, как Наталья в полевых условиях вернула к жизни человека.

В ГКБ № 40 девушка работает три года: два - как ординатор, и год - как врач круглосуточного гинекологического стационара.