Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). С его помощью работодатели, например, смогут переводить зарплаты сотрудникам по номеру телефона.

Как пишут "Известия", первым этот сервис сделал доступным для всех клиентов Делобанк (группа СКБ-Банка). Банки "Веста" (группа МКБ), ПСБ, Абсолют, "Открытие", Росбанк, "Тинькофф", "Дом.РФ", "Зенит" и УБРиР работают над внедрением нового функционала в свои системы.

Директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина отмечает, что новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например, для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, выдачи микрозаймов. Функционал позволит и решить проблему так называемого зарплатного рабства, когда работнику для начисления зарплаты выдают карту конкретного банка.

Тарифы для таких переводов Банк России пока не установил, поэтому каждая кредитная организация определяет уровень комиссий самостоятельно.

В ЦБ пока изучают вопрос целесообразности создания централизованного сервиса по переводу зарплат. Там отмечают, что важна не столько техническая сторона, с которой не возникнет проблем, сколько вопросы взаимодействия именно с работниками, которым будут начисляться зарплаты по номеру телефону. Если у человека, например, изменился номер телефона и он не сообщил об этом в бухгалтерию, с кого будет спрос? С бухгалтера, который отправил в банк старый номер телефона для зачисления зарплаты?

Идентификация физического лица по номеру телефона несет серьезные регуляторные и законодательные риски, согласны в ВТБ. В банке считают, что неприятности могут быть и у самого их сотрудника, если при указании номера телефона работодатель допустил ошибку.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, сервис может быть востребован при начислении зарплат разовым работникам, сотрудникам на краткосрочных трудовых договорах. Главное достоинство сервиса - это простота и удобство системы: россияне уже привыкли использовать номер телефона как идентификатор счета в банке.