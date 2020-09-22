Спецпроект - это три в одном. На сайте РГО доступен к просмотру 5-минутный "фильм о фильме": о том, как и в каких условиях проходили съемки. Одновременно по всей стране путешествует фотовыставка аналогичной тематики. И наконец - сам фильм. Его можно смотреть практически на любом гаджете: на смартфоне, планшете, ноутбуке и хрестоматийном компьютере. Или, если угодно, на современном телевизоре, имеющем выход в интернет. Есть нюансы: важно не столько техническое совершенство гаджета, сколько скорость интернета.
Что немаловажно: на сайте проекта он находится в бесплатном доступе.
- Перед нами стояла задача снять панорамное видео в разрешении 12К, рассказывает оператор-постановщик Александр Фетцов. - Но ни одна камера на рынке этого не позволяла сделать. И еще одна проблема: нужно было снять узкую часть, размером около 30 градусов, а при такой съемке оператор просто не может понять, что попадет в кадр. На помощь пришел советский кинематограф: мы использовали турельный видоискатель.
Его еще называли револьверным, и в СССР невозможно было представить работу режиссера и оператора на съемочной площадке без такого устройства.
Хотя упоминание такого устройства в сочетании с разрешением в 12К - удивительно. В цифровом кинематографе и в компьютерной графике это означает 12 000 пикселей, то есть это сверхвысокое разрешение.
Впрочем, никакие фантастические технологии не могут заменить эффекта личного присутствия. Но такой задачи и не стоит.
- Наш фильм должен вас вдохновить на посещение самых необычных мест нашей страны, - говорит директор проекта Виталий Балабан.
Фильм (точнее, часть проекта "фильм о фильме") завершается разумным и логичным призывом: выключите ваши телефоны, оставьте суету большого города и настройтесь на дух путешествий!
Трудно не согласиться. Правда, с одной оговоркой: на дух путешествий можно и нужно настраиваться не только жителям мегаполисов. Этот дух полезен всем нам, проживающих во всех уголках страны - от Москвы и до самых окраин.
Полное погружение
Чтобы окунуться в виртуальную реальность фильма, нужны VR-шлем (для компьютера) или Cardboard (для смартфона).
Если в этом месте вам хочется тяжело вздохнуть (ох уж эти заумности!) - не спешите с выводами.
Все не так уж и сложно, и дорого, особенно Cardboard. Эти очки можно сделать самому, можно купить, цены на них более-менее приемлемые: от 650 рублей.
Что это даст?
Из пассивного зрителя превратитесь в активного участника путешествия: полетите с зарождающимся облаком от подножья знаменитой горы Ай-Петри ввысь, поплаваете вместе с нерпой в Японском море.
Среди звезд
Снимать фильмы под водой сложно, а в формате сферического видео - это высший пилотаж. Нельзя просто купить подходящую камеру: ее нужно собирать самим. По признанию участников проекта, самой сложной стала съемка в Дальневосточном морском заповеднике. Чтобы нивелировать эффекты от преломления света, для подводной сферической съемки сконструировали похожий на морского ежа каскад камер.
Ну а высшая награда - это когда искушенный зритель изумленно выдохнет: "Ну словно сам с аквалангом морскими звездами любовался!".