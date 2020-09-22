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22.09.2020 22:00
Рубрика: Общество

Восемь минут, которые потрясут мир

Русское географическое общество сняло фильм-путешествие по России
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 214(8268)
Фильм Русского географического общества "Россия. Виртуальное путешествие" идет ровно восемь минут. Но эти минуты отбирались из 40 часов, отснятых по технологии сферического видео 360 . Которые, в свою очередь, снимали несколько месяцев в разных уголках страны: в Баренцевом море, на плато Путорана, в дельте Волги, в Красной Поляне, в Японском море, на Камчатке и т.д.
Крым, гора Ай-Петри: теперь эта неземная красота зафиксирована в формате сферического видео. Фото: Русское географическое общество Крым, гора Ай-Петри: теперь эта неземная красота зафиксирована в формате сферического видео. Фото: Русское географическое общество
Крым, гора Ай-Петри: теперь эта неземная красота зафиксирована в формате сферического видео. Фото: Русское географическое общество

Спецпроект - это три в одном. На сайте РГО доступен к просмотру 5-минутный "фильм о фильме": о том, как и в каких условиях проходили съемки. Одновременно по всей стране путешествует фотовыставка аналогичной тематики. И наконец - сам фильм. Его можно смотреть практически на любом гаджете: на смартфоне, планшете, ноутбуке и хрестоматийном компьютере. Или, если угодно, на современном телевизоре, имеющем выход в интернет. Есть нюансы: важно не столько техническое совершенство гаджета, сколько скорость интернета.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Дать название географическому объекту можно будет через интернет

Что немаловажно: на сайте проекта он находится в бесплатном доступе.

- Перед нами стояла задача снять панорамное видео в разрешении 12К, рассказывает оператор-постановщик Александр Фетцов. - Но ни одна камера на рынке этого не позволяла сделать. И еще одна проблема: нужно было снять узкую часть, размером около 30 градусов, а при такой съемке оператор просто не может понять, что попадет в кадр. На помощь пришел советский кинематограф: мы использовали турельный видоискатель.

Фото: Русское географическое общество

Его еще называли револьверным, и в СССР невозможно было представить работу режиссера и оператора на съемочной площадке без такого устройства.

Хотя упоминание такого устройства в сочетании с разрешением в 12К - удивительно. В цифровом кинематографе и в компьютерной графике это означает 12 000 пикселей, то есть это сверхвысокое разрешение.

Впрочем, никакие фантастические технологии не могут заменить эффекта личного присутствия. Но такой задачи и не стоит.

- Наш фильм должен вас вдохновить на посещение самых необычных мест нашей страны, - говорит директор проекта Виталий Балабан.

Фильм (точнее, часть проекта "фильм о фильме") завершается разумным и логичным призывом: выключите ваши телефоны, оставьте суету большого города и настройтесь на дух путешествий!

Трудно не согласиться. Правда, с одной оговоркой: на дух путешествий можно и нужно настраиваться не только жителям мегаполисов. Этот дух полезен всем нам, проживающих во всех уголках страны - от Москвы и до самых окраин.

Внимание - на выражение мордочек тюленей ларга (бухта Витязь, Японское море): мы здесь живем, а вот вы кто такие? Фото: Русское географическое общество
Кстати

Полное погружение

Чтобы окунуться в виртуальную реальность фильма, нужны VR-шлем (для компьютера) или Cardboard (для смартфона).

Если в этом месте вам хочется тяжело вздохнуть (ох уж эти заумности!) - не спешите с выводами.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Русское географическое общество отмечает свое 175-летие

Все не так уж и сложно, и дорого, особенно Cardboard. Эти очки можно сделать самому, можно купить, цены на них более-менее приемлемые: от 650 рублей.

Что это даст?

Из пассивного зрителя превратитесь в активного участника путешествия: полетите с зарождающимся облаком от подножья знаменитой горы Ай-Петри ввысь, поплаваете вместе с нерпой в Японском море.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как они это делают

Среди звезд

Снимать фильмы под водой сложно, а в формате сферического видео - это высший пилотаж. Нельзя просто купить подходящую камеру: ее нужно собирать самим. По признанию участников проекта, самой сложной стала съемка в Дальневосточном морском заповеднике. Чтобы нивелировать эффекты от преломления света, для подводной сферической съемки сконструировали похожий на морского ежа каскад камер.

Ну а высшая награда - это когда искушенный зритель изумленно выдохнет: "Ну словно сам с аквалангом морскими звездами любовался!".

Фото: Русское географическое общество
Общество Природа Культура Кино и ТВ Документальное кино

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