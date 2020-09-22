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22.09.2020 19:06
Рубрика: Общество

Усыновили. Что дальше?

В России ежегодно закрывается 70 детских домов
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8267)
В последнее время в России изменилось отношение к усыновлению. Государство серьезно поддерживает приемных родителей, а граждане смогли убедиться, что приемный ребенок - это особенный дар и счастье. С какой мотивацией сегодня наши сограждане идут на усыновление? Почему увеличивается число детей-возвращенцев? Родители не справляются с родительской ролью или со своими ожиданиями? Как изменится международное усыновление после опубликованного в "РГ" постановления правительства об усыновлении детей иностранцами? Эти и другие вопросы обсудили на совете экспертов в "РГ".
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

- В 2006 году, выступая перед Федеральным Собранием, президент поручил губернаторам и правительству найти механизмы сокращения числа детей в детских домах, - напоминает Галина Семья, психолог, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. - А единственный способ их сокращения - это семейное устройство. И с 2007 года показатель устройства в семью стал одним из главных показателей эффективности деятельности губернаторов. Появились субсидии, была введена единовременная выплата около десяти тысяч рублей на ребенка. Было изменено региональное законодательство.

Фото: iStock
Опубликовано постановление кабмина об усыновлении детей иностранцами

По словам Галины Семьи, каждый регион старался придумать что-то необычное, чтобы мотивировать потенциальных родителей. "Губернатор Белгородской области собрал экспертов, посадил их в доме отдыха и попросил написать все предложения для активного развития усыновления, - рассказывает Галина Семья. - Из множества идей он выбрал платить усыновителям 50 процентов стоимости содержания ребенка в детдоме, а тогда это было порядка трех тысяч рублей. И если в целом по России только 10 процентов детей уходили на усыновление, то в Белгородской области это были уже почти 30 процентов".

Можно было слетать в Магадан, если ты берешь ребенка на усыновление из банка данных, и вернуться обратно бесплатно, были придуманы видеопаспорта, видеоанкеты, по которым кандидаты могли познакомиться с ребенком. И показатели отданных в семьи детей после 2008 года рванули вверх. "У нас было такое количество детей, устраиваемых в семьи, что мы начали закрывать детдома", - напоминает Галина Семья. И сегодня ежегодно закрываются около 70 детдомов. Осталось чуть-чуть больше тысячи. Причем в основном это маленькие детдома, а не огромные, по 300-400 человек. Вроде бы все прекрасно. Но темпы усыновления стали замедляться.

Одной из причин этого эксперты называют причину весьма прозаическую - всех хорошеньких и здоровеньких детей разобрали. "Остались дети сложных категорий, - говорит Галина Семья. - Прежде всего подростки, у них сложности с поведением, с эмоциональным развитием. А также дети с ограниченными возможностями здоровья. И сиблинги - братья и сестры. Например, сейчас в банке данных практически 51 процент детей сиблинги. А при устройстве в семью братьев и сестер разделять нельзя.

В России осталось чуть больше тысячи малых детдомов

Сказывается и растерянность молодых приемных родителей. Трудности, встречающиеся на пути воспитания, не всегда помогут преодолеть органы опеки и попечительства. "Сейчас стоит вопрос: усыновили, а что дальше? - считает Армен Попов, руководитель федерального банка данных "Усыновите. ру". - Правильно ли мы рассчитали силы? Хватит ли нам компетенции, чтобы вырастить приемного ребенка? Для этого в помощь родителям мы создали ресурс "усыновили.ру", где родители с опытом помогают новичкам".

Общество Семья и дети

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