В последнее время в России изменилось отношение к усыновлению. Государство серьезно поддерживает приемных родителей, а граждане смогли убедиться, что приемный ребенок - это особенный дар и счастье. С какой мотивацией сегодня наши сограждане идут на усыновление? Почему увеличивается число детей-возвращенцев? Родители не справляются с родительской ролью или со своими ожиданиями? Как изменится международное усыновление после опубликованного в "РГ" постановления правительства об усыновлении детей иностранцами? Эти и другие вопросы обсудили на совете экспертов в "РГ".

- В 2006 году, выступая перед Федеральным Собранием, президент поручил губернаторам и правительству найти механизмы сокращения числа детей в детских домах, - напоминает Галина Семья, психолог, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. - А единственный способ их сокращения - это семейное устройство. И с 2007 года показатель устройства в семью стал одним из главных показателей эффективности деятельности губернаторов. Появились субсидии, была введена единовременная выплата около десяти тысяч рублей на ребенка. Было изменено региональное законодательство.

По словам Галины Семьи, каждый регион старался придумать что-то необычное, чтобы мотивировать потенциальных родителей. "Губернатор Белгородской области собрал экспертов, посадил их в доме отдыха и попросил написать все предложения для активного развития усыновления, - рассказывает Галина Семья. - Из множества идей он выбрал платить усыновителям 50 процентов стоимости содержания ребенка в детдоме, а тогда это было порядка трех тысяч рублей. И если в целом по России только 10 процентов детей уходили на усыновление, то в Белгородской области это были уже почти 30 процентов".

Можно было слетать в Магадан, если ты берешь ребенка на усыновление из банка данных, и вернуться обратно бесплатно, были придуманы видеопаспорта, видеоанкеты, по которым кандидаты могли познакомиться с ребенком. И показатели отданных в семьи детей после 2008 года рванули вверх. "У нас было такое количество детей, устраиваемых в семьи, что мы начали закрывать детдома", - напоминает Галина Семья. И сегодня ежегодно закрываются около 70 детдомов. Осталось чуть-чуть больше тысячи. Причем в основном это маленькие детдома, а не огромные, по 300-400 человек. Вроде бы все прекрасно. Но темпы усыновления стали замедляться.

Одной из причин этого эксперты называют причину весьма прозаическую - всех хорошеньких и здоровеньких детей разобрали. "Остались дети сложных категорий, - говорит Галина Семья. - Прежде всего подростки, у них сложности с поведением, с эмоциональным развитием. А также дети с ограниченными возможностями здоровья. И сиблинги - братья и сестры. Например, сейчас в банке данных практически 51 процент детей сиблинги. А при устройстве в семью братьев и сестер разделять нельзя.

В России осталось чуть больше тысячи малых детдомов

Сказывается и растерянность молодых приемных родителей. Трудности, встречающиеся на пути воспитания, не всегда помогут преодолеть органы опеки и попечительства. "Сейчас стоит вопрос: усыновили, а что дальше? - считает Армен Попов, руководитель федерального банка данных "Усыновите. ру". - Правильно ли мы рассчитали силы? Хватит ли нам компетенции, чтобы вырастить приемного ребенка? Для этого в помощь родителям мы создали ресурс "усыновили.ру", где родители с опытом помогают новичкам".