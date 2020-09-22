"Мы заинтересованы в развитии всесторонних связей с российскими городами и их жителями", - этот тезис на разные лады варьировался в выступлениях представителей французских регионов, собравшихся вчера в Париже на ежегодный форум "Группы Россия" в рамках Ассамблеи ассоциации "Объединенные города Франции".

Тон задавали представители Ниццы и Лазурного берега, которые возглавляет мэр и одновременно Президент метрополии Кристиан Эстрози, один из старейших региональных лидеров, чей политический вес многое определяет в жизни Франции. Мы знакомы уже более двадцати лет, но не перестаю удивляться тому, насколько глубоко он изучил историю "Русской Ривьеры", как в шутку называл Лазурный берег А.П. Чехов.

Понятно, что все участники высокого собрания французских городов знают о том, какой непростой оборот принимают сегодня отношения Евросоюза и России. Но этот контекст, на мой взгляд, превосходящий по напряжению все, что происходило в эпоху холодной войны, словно вынесен за пределы нашего разговора. Мы обсуждали вопрос о том, какую роль готова сыграть"Группа Россия" в будущей программе российско-французского "перекрестного года" межрегиональных обменов, который может начаться во второй половине 2021 года.

Он открывает широкие возможности сотрудничества, в том числе и потому, что отношения между городами и регионами России и Франции, как и других государств, куда менее политизированы, чем контакты на уровне центральных властей, где действуют санкционные ограничения, введенные Евросоюзом. У горожан свои интересы, они охватывают широкий спектр социальных и урбанистических проблем, в свою очередь, связанных с экономическим развитием того или иного региона.

Вчерашние встречи с участниками "Группы Россия" во французском МИДе и в ЮНЕСКО подтвердили: сложности политической конъюнктуры, неизбежный эгоизм большого межнационального бизнеса, доходящий до открытого противостояния корпораций и стран, не должны влиять на сотрудничество в гуманитарной сфере, в науке, образовании, культуре, спорте. Он не должен мешать взаимодействию гражданских обществ и препятствовать молодежным обменам. В периоды политических обострений культура в широком смысле этого слова призвана сохранять связи между народами, которые, как правило, не столь изменчивы, как межгосударственные отношения. Неслучайно, несмотря на всю неопределенность, вызванную не только пандемией COVID-19, но и привходящими политическими обстоятельствами, культурное сотрудничество, переместившееся в последние полгода в онлайн, стремится вернуться в реальное измерение.

Политическая конъюнктура, эгоизм большого межнационального бизнеса не должны влиять на сотрудничество в гуманитарной сфере

И хотя наши западные и восточные партнеры осторожны в прогнозах, но все готовятся к тому, чтобы перейти к живому общению. Год Германии в России начнется уже в этом месяце, надеюсь, что ему ничто не помешает открыться 26 сентября. В его программе множество событий, в том числе две масштабные выставки, которые состоятся уже в этом году в Третьяковской галерее. 14 ноября откроется панорама европейского искусства второй половины ХХ и начала ХХI века "Единство в многообразии", а в первой декаде декабря российская публика сможет познакомиться с шедеврами немецкого романтизма. Германия станет почетным гостем Санкт-Петербургского культурного форума, где особые роли предназначены также Азербайджану и Франции. В рамках культурного форума в Северной столице будет завершен "перекрестный" российско-греческий Год языка и литературы, который начинался 9 мая 2019 года на книжной ярмарке в Салониках.

С греческими коллегами пройдут переговоры о проведении "перекрестного" Года истории в честь 200-летия Греческой республики. "Русский сезон" в Республике Корея перенесен на 2021 год, он должен стать уникальной демонстрацией российского искусства на Корейском полуострове. Как всегда, особое место в Японии займет Фестиваль российской культуры, который традиционно проводится с 2006 года. В первой половине 2021 года парижане ждут гастроли Большого театра, выставки произведений И.Е. Репина и шедевров из собрания Морозовых. Будем ли мы сосуществовать с новым вирусом или обойдемся вовсе без него, но жизнь продолжится.

Принято считать, что "нации общаются вершинами". Именно национальные гении открывают другим народам сокровенные особенности этноса, их породившего. И вовсе неслучайно произведения Толстого, Достоевского и Чехова включены в школьные программы большинства стран мира наряду с творчеством Шекспира, Мольера или Сервантеса. В то же время нельзя забывать, что первая встреча западного читателя с русскими классиками произошла в то время, когда они были остросовременными писателями, не только раскрывающими многообразную жизнь огромной империи, вовлеченной в мировую политику, но размышляющими над "проклятыми вопросами" общечеловеческого бытия.

Мы мастерски удивляем привычным, но не менее важно предъявить новейшее российское искусство

В последней трети ХIХ - начале ХХ веков Россия поразила мир новейшими художественными открытиями наряду с прозой и драматургией - балетами Чайковского-Петипа, театральными дерзаниями Станиславского и Немировича-Данченко, острым авангардизмом "дягилевских сезонов" в Париже. Об этом надо помнить, когда мы формируем программы нашего нынешнего культурного присутствия за рубежом. Мы мастерски удивляем привычным, но не менее важно предъявить новейшее российское искусство, результат художественных поисков последнего тридцатилетия. Ему тоже есть что сказать "городу и миру".