Си Цзиньпин призвал не политизировать борьбу с коронавирусом

Мировым лидерам не следует пытаться политизировать тему борьбы с коронавирусом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении к Генассамблее ООН.

По его словам, в конце концов, человечество одержит победу над вирусом. Он призвал все страны работать вместе над достижением этой цели, сотрудничать с ВОЗ и не стоит политизировать эту тему. Таким образом, лидер КНР ответил президенту США Дональду Трампу, возложившему вину за пандемию на Пекин и потребовавшему от ООН привлечь его к ответственности.

По словам хозяина Белого дома, коронавирус распространился по миру из-за того, что власти Китая сразу не остановили международное сообщение, хотя подобное решение было принято в отношении внутренних рейсов.

Стоит отметить, что подобные обвинения Трамп выдвигает уже не первый раз, а Пекин их каждый раз отвергает.