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22.09.2020 07:20
Рубрика: Спорт

"Спартак" намерен арендовать защитника Орье с правом выкупа

Текст: Максим Домчев
Серж Орье из «Тоттенхэма». Фото: Michael Regan/Pool via AP Серж Орье из «Тоттенхэма». Фото: Michael Regan/Pool via AP
Серж Орье из «Тоттенхэма». Фото: Michael Regan/Pool via AP

Московский "Спартак" рассчитывает арендовать защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье с последующим правом выкупа. "Спартак" продолжает попытки усилить линию обороны защитником лондонского "Тоттенхэма" Сержем Орье.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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По данными итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари, руководство красно-белых намерено арендовать 27-летнего игрока из Кот Д'Ивуара с последующим правом выкупа. Об этом Лонгари сообщил в Twitter.

По его данным, в настоящий момент стороны ведут переговоры. Трансферная стоимость Орье составляет около 16 миллионов евро. В случае перехода в "Спартак" он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Ранее генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов заявил, что переход такого игрока усилил бы состав красно-белых, однако он отказался подтвердить или опровергнуть факт переговоров.

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