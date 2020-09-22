"Спартак" намерен арендовать защитника Орье с правом выкупа

Московский "Спартак" рассчитывает арендовать защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье с последующим правом выкупа. "Спартак" продолжает попытки усилить линию обороны защитником лондонского "Тоттенхэма" Сержем Орье.

По данными итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари, руководство красно-белых намерено арендовать 27-летнего игрока из Кот Д'Ивуара с последующим правом выкупа. Об этом Лонгари сообщил в Twitter.

По его данным, в настоящий момент стороны ведут переговоры. Трансферная стоимость Орье составляет около 16 миллионов евро. В случае перехода в "Спартак" он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба. Ранее генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов заявил, что переход такого игрока усилил бы состав красно-белых, однако он отказался подтвердить или опровергнуть факт переговоров.