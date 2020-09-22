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22.09.2020 06:36
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" сравняла счет в финале плей-офф НХЛ

Текст: Максим Домчев
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги против "Далласа" - 3:2.
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Неудача в первом матче серии была воспринята "молниями" спокойно. В команде признали, что нужно сделать правильные выводы из этой неудачи и идти вперед. И все же вторая встреча могла сильно повлиять на серию, если бы "Даллас" добился второй победы.

Фото: REUTERS
Голкипер Худобин помог "Далласу" выиграть первый матч финала в плей-офф НХЛ

"Тампа-Бэй" уже в первом периоде встречи отправила соперника в нокдаун. Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк трижды огорчили Антона Худобина, причем в первых двух шайбах партнерам ассистировал Никита Кучеров.

Лидер "молний" набрал 28-е очко в нынешнем плей-офф, установив новый рекорд клуба.

И все же "Даллас" не сдался без боя.

Джо Павелски и Маттиас Янмарк с передач Александра Радулова смогли сократить отставание до минимума, но надежная игра Андрея Василевского спасла "молнии" от дальнейших неприятностей.

"Тампа-Бэй" выиграла 3:2, сравняв счет в серии. На счету Василевского 27 отраженных бросков, Худобин сделал 28 спасений.

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