В обновленном рейтинге ATP первая ракетка России Даниил Медведев, который во вторник стартовал на турнире в Гамбурге, сохранил за собой пятую строчку. А вот Андрей Рублев, подобравшийся было к первой десятке, потерял две позиции и опустился на 14-е место. Карен Хачанов остался 16-м.

Андрей Рублев считает, что на старте турнира в Гамбурге провел лучший матч на грунте в этом сезоне. Фото: EPA

Накануне Рублев уже отпраздновал в Гамбурге первую победу - над американцем Теннисом Сандгреном (6:3, 6:3). В прошлом году Андрей добрался на этих кортах до финала, но уступил грузину Николозу Басилашвили. Так что сейчас он порадовался уверенному выходу во второй круг. "Это был лучший матч, который я сыграл на грунте в этом сезоне", - отметил россиянин.

Если снова обратить внимание на рейтинги, то в топ-10 произошло только одно существенное изменение. Канадский теннисист Денис Шаповалов, на "Мастере" в Риме добравшийся до полуфинала, стал первым теннисистом 1999 года рождения, который попал в десятку лучших рейтинга ATP.

Список сильнейших теннисистов по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович. Причем его отрыв от второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля только увеличился. Ведь в Риме Рафа не смог защитить очки за прошлогоднюю победу, а Новак взял очередной титул, обыграв в финале аргентинца Диего Шварцмана со счетом 7:5, 6:3.

В 2020 году Андрей Рублев выиграл уже два турнира - в Аделаиде и Дохе

После этого Джокович стал рекордсменом по количеству выигранных турниров престижной серии "Мастерс" (36), а также по количеству финалов на соревнованиях этой категории (52). Причем оба раз Новак опередил Надаля.

Несмотря на неудачное выступление в Риме, испанец остается фаворитом главного грунтового турнира года - Открытого чемпионата Франции. Так что Джокович не надеется на то, что Рафа, на счету которого 12 "Больших шлемов" из Парижа, снова не дойдет до финала.

- Учитывая историю его выступлений на "Ролан Гаррос", нельзя кого-то поставить выше. Хотя Диего Шварцман показал, что Надаля можно обыграть на грунте, - приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.