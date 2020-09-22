Накануне Рублев уже отпраздновал в Гамбурге первую победу - над американцем Теннисом Сандгреном (6:3, 6:3). В прошлом году Андрей добрался на этих кортах до финала, но уступил грузину Николозу Басилашвили. Так что сейчас он порадовался уверенному выходу во второй круг. "Это был лучший матч, который я сыграл на грунте в этом сезоне", - отметил россиянин.
Если снова обратить внимание на рейтинги, то в топ-10 произошло только одно существенное изменение. Канадский теннисист Денис Шаповалов, на "Мастере" в Риме добравшийся до полуфинала, стал первым теннисистом 1999 года рождения, который попал в десятку лучших рейтинга ATP.
Список сильнейших теннисистов по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович. Причем его отрыв от второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля только увеличился. Ведь в Риме Рафа не смог защитить очки за прошлогоднюю победу, а Новак взял очередной титул, обыграв в финале аргентинца Диего Шварцмана со счетом 7:5, 6:3.
После этого Джокович стал рекордсменом по количеству выигранных турниров престижной серии "Мастерс" (36), а также по количеству финалов на соревнованиях этой категории (52). Причем оба раз Новак опередил Надаля.
Несмотря на неудачное выступление в Риме, испанец остается фаворитом главного грунтового турнира года - Открытого чемпионата Франции. Так что Джокович не надеется на то, что Рафа, на счету которого 12 "Больших шлемов" из Парижа, снова не дойдет до финала.
- Учитывая историю его выступлений на "Ролан Гаррос", нельзя кого-то поставить выше. Хотя Диего Шварцман показал, что Надаля можно обыграть на грунте, - приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.