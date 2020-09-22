Ученые: люди, которые носят очки, реже заражаются коронавирусом

Коллектив ученых под руководством профессора эпидемиологии Медицинской Школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе изучил данные пациентов, которые проходили лечение в больницах китайской провинции Хубей. Оказалось, что среди 276 заразившихся в период между 27 января и 13 марта в городе Суйчжоу с населением около 350 тысяч человек процент носивших очки был ниже, чем в целом среди жителей города. Таким образом, медики пришли к выводу, что люди, которые постоянно носят очки, заражаются коронавирусом реже, чем остальные.

И хотя доклад ученых был опубликован на специализированном офтальмологическом информационном портале, это явление имеет мало отношения к офтальмологии. Дело в том, что очки являются барьером, частично защищающим глаза от попадания капель, выделяющихся из носа или рта больного собеседника при кашле или чихании. Кроме того, замечено, что человек в очках реже трет глаза руками.

Авторы исследования, разумеется, не призывают людей с хорошим зрением носить очки. Но они обращают внимание на то, как важно не касаться глаз грязными руками.