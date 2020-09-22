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22.09.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Удержатся ли цены на нефть выше 40 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов
Цены на нефть поднялись выше 40 долларов за баррель после падения в первой половине сентября. Росту котировок способствовала очередная встреча ОПЕК+ и резкие заявления министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиза бен Сальмана, который в жесткой форме призвал страны, нарушающие свои обязательства по сделке, прекратить "безнаказанно качать слишком много нефти".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Позднее, общаясь с журналистами, он потребовал от нерадивых продавцов нефти не мешать балансировке рынка. "Я гарантирую, что всякий, кто играет в игры на этом рынке, горько пожалеет", - сказал он. Несмотря на это уже в начале текущей недели котировки барреля опять перешли к снижению, но остаются пока выше 40 долларов.

Нефть подешевела на фоне опасений второй волны COVID-19

На нефтяные цены продолжает серьезно давить не только неполное исполнение условий сокращения ОПЕК+ некоторыми участниками сделки и весьма большие объемы запасов "черного золота" в хранилищах, но также риски дальнейшего усиления карантинных ограничений из-за COVID-19.

Кроме того дополнительное негативное влияние на рынок оказали новости о возобновлении добычи нефти в Ливии. Производство здесь ранее упало с 1,3 миллиона баррелей в сутки до 100 тысяч баррелей. Сейчас страна освобождена от обязательств по сделке ОПЕК+, поэтому может беспрепятственно наращивать добычу, а любой рост предложения будет отрицательно сказываться на котировках.

"На короткое время продавцы могут двигать рынок, но главным фактором всегда остается фундаментальная обстановка", - говорит глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. По его мнению, хотя недавняя 15-процентная коррекция цены марки Brent привела ее стоимость в соответствие с реальной обстановкой на рынке, дальнейшее восстановление требует чего-то большего, чем словесная интервенция, даже от крупнейшего в мире производителя. Нефтяные цены сможет поддержать решение ОПЕК+ отказаться от намеченного на январь повышения квот добычи на два миллиона баррелей в сутки, считает Оле Хансен.

По мнению большинства экспертов в ближайшем будущем цены нефть продолжат колебаться в довольно узком диапазоне 40-45 долларов за баррель, если только не добавятся новые негативные факторы. Большое значение на этой неделе будет иметь статистика из США о количестве запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах, а также динамике производства в стране.

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