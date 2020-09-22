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22.09.2020 07:46
Рубрика: В мире

В Австралии на берег выбросились сотни китов

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Спасатели Австралии во вторник пытались спустить с мели в море сотни китов-пилотов, застрявших на песчаной косе у удаленного западного побережья австралийского острова Тасмания, надеясь положить конец одному из худших в истории массовых выбросов млекопитающих этого вида на берег.

Фото: iStock
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90 из примерно 270 китов, оказавшихся в ловушке на мелководье, спасти не удалось, отмечает ВВС. Большое количество животных погибло на широкой песчаной косе в гавани Маккуори, расположенной примерно в 200 километрах к северо-западу от столицы штата Хобарт, в то время как другие барахтались на мелководье. У морских биологов существуют опасения, что количество погибших животных увеличится. Пока неизвестно, что привлекло китов к берегу. Такого массового выброса китов в Тасмании не наблюдалось с 2000-х годов, когда на берегу оказались чуть более двухсот особей.

Спасатели из Тасманской морской группы охраны природы прибыли в гавань понедельник в поздно вечером и обнаружили три группы китов на мысе Маккуори, удаленной оконечности острова с ограниченным доступом судов и дорог. Многие киты находятся в "относительно труднодоступных" местах, что создает проблемы для спасателей. Ожидается, что сама операция по спасению, которая осложняется сильными волнами, продлится минимум два дня.

Многие животные, отмечают специалисты, могут быть просто слишком большими или находиться в неподходящем месте. Киты-пилоты могут вырастать до семи метров в длину и весить до трех тонн. По опыту предыдущих миссий по спасению животных известно, что гринда могут пережить три или четыре дня пребывания на берегу. Впоследствии они погибают от обезвоживания или разрушения тела под тяжестью собственного веса. Ежегодно на побережье морей и океанов в мире, преимущественно на пляжи, выбрасывается более двух тысяч китов.

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