В Беларуси проходит второй этап совместных с Россией тактических учений

Во вторник на территории Беларуси стартовал второй этап совместных учений "Славянское братство-2020".

По сценарию учений "Славянское братство-2020" на первом этапе нашим десантникам и спецназу Беларуси пришлось форсировать реку Мухавец. РИА Новости

Он проходит в расширенном составе на трех общевойсковых и одном авиационном полигонах. Помимо трехсот псковских десантников, которые на начальном этапе маневров действовали совместно с белорусскими Силами специальных операций, в розыгрыше новых тактических эпизодов также участвует батальонная тактическая группа Тульской дивизии ВДВ.

Накануне солдаты и офицеры этого соединения - более 600 человек со штатной техникой и вооружением - прибыли в соседнюю республику по железной дороге. В Минск прилетел и командующий ВДВ России генерал Андрей Сердюков. Вместе с руководителем второго этапа учений заместителем министра обороны Беларуси генералом Сергеем Потапенко он оценит, насколько эффективно его десантники и местный спецназ готовы совместными действиями обеспечивать военную безопасность дружественного России государства. Именно так военачальники в Москве и Минске сформулировали главную цель второго этапа "Славянского братства-2020". Напомним, что на первом этапе этих учения подразделения двух стран главным образом отрабатывали контртеррористические задачи.

Если говорить об особенностях нынешних маневров, то, как заявили в Минобороны Беларуси, учебно-боевые задачи там приходится выполнять в сложных тактических условиях, в том числе в ходе маршей. Сценарием учений также предусмотрено десантирование личного состава и боевой техники, форсирование подразделениями водных преград, проведение боевых стрельб и широкое применение авиации.

Уже во вторник наших десантников и Силы спецопераций Беларуси бросили в "бой".

"Выполнение тактической задачи началось с ударов армейской авиации по условному противнику. Далее военнослужащие двух стран провели десантирование на воду с использованием водолазного снаряжения. Затем неподалеку от Бреста был разыгран эпизод с освобождением гидротехнического узла силами ротной тактической группы, действия которой поддерживали с воздуха", - сообщили в Минобороны России.

Стоит иметь в виду, что первоначально второй этап "Славянского братства-2020" был запланирован на октябрь.

Однако в минувший понедельник военные в Минске сообщили, что "на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь президентом страны принято решение о проведении второго этапа совместного белорусско-российского учения с 22 по 25 сентября".

В нем задействуют около 6 тысяч военнослужащих и более 500 единиц вооружения и боевой техники.

В военном ведомстве Беларуси особо подчеркнули, что совместные маневры носят сугубо оборонительный характер и направлены на укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства.