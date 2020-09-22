В Британии повысят уровень предупреждения о коронавирусе

Уровень предупреждения о коронавирусе будет повышен в Британии с 3 до 4 впервые с июня этого года. Это связано с опасениями по поводу роста уровня инфицирования. Объединенный центр биобезопасности страны рекомендовал внести это изменение, означающее, что передача вируса "высока или постоянно растет".

В совместном заявлении главные медицинские работники Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили, что все эти четыре страны, входящие в Соединенное Королевство, должны перейти на четвертый уровень, сообщает metro.co.uk. Рекомендации медицинских работников служат основанием для британских властей повысить уровень предупреждения. "Если мы хотим избежать значительного повышения количества смертей и чрезмерного давления на национальное министерство здравоохранения и другие медицинские службы осенью и зимой, каждый должен следовать рекомендациям по социальному дистанцированию, носить защитные маски и регулярно мыть руки", - отмечается в заявлении.

Таким образом, Британия фактически возвращается к тем мерам, которые были приняты на пике пандемии весной и в начале лета этого года. При этом британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что повышение уровня предупреждения о коронавирусе отражает "значительный сдвиг" в понимании степени угрозы для Великобритании.

По оценке наблюдателей, этот шаг является явным признаком того, что британские власти глубоко обеспокоены ростом числа случаев заболевания COVID-19 в стране. В понедельник в Британии за сутки было зафиксировано 4368 случаев заражения - третий день подряд число инфицированных превысило отметку в четыре тысячи.

Главный врач Англии профессор Крис Уитти и главный научный советник сэр Патрик Валланс провели совместную пресс-конференцию, на которой предупредили, что число заболевших к середине октября может достигнуть 50 тысяч в день, если не будут предприняты дополнительные меры для сокращения распространения инфекции. Хотя ежедневная смертность в Альбионе в настоящее время остается низкой, советники уверены, что рост числа случаев приведет к неизбежному увеличению числа погибших. Правительственные данные показали, что в пятницу в больницы были госпитализированы 205 человек с COVID-19 - это значительное превышение максимума, достигнутого 27 июня, когда в больницы было направлено 209 пациентов с инфекцией.

Как сообщает Times со ссылкой на сэра Патрика Валланса, к концу года вакцина от коронавируса будет доступна "в небольших количествах для определенных групп населения", однако наиболее вероятным сроком массовой вакцинации он назвал первую половину 2021 года, добавив, что, по результатам исследований, лишь 6-8 процентов британцев в настоящее время имеют какой-либо иммунитет от коронавируса. "Это означает, что подавляющее большинство из нас никак не защищены и полностью открыты этой болезни", - сказал ученый.

Борис Джонсон намерен провести во вторник заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra, чтобы обсудить следующие шаги кабинета министров по борьбе с вирусом. Ожидается, что Джонсон, который заявил, что не хочет вводить вторую национальную изоляцию, объявит о новых мерах, направленных на замедление распространения вируса в стране. В частности, предполагается, что работа пабов, ресторанов будет заканчиваться в 22 часа.