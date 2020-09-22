В Германии открылась выставка, посвященная Ремарку

В немецком Оснабрюке открылась выставка, посвященная творчеству Эриха Марии Ремарка, который родился в этом городе в 1898 году. Экспозиция приурочена к 50-летию со дня смерти писателя, который скончался в швейцарском Локарно 25 сентября 1970 года.

Этой выставкой мы хотим проследить и показать восприятие творчества всемирно известного писателя за последние двадцать лет, цитирует немецкая газета "Вельт" Томаса Шнайдера, директора Центра мира имени Эриха Марии Ремарка в Оснабрюке.

Наши читатели вряд ли нуждаются в представлении Ремарка. Его романами зачитывались многие и многие россияне. "На западном фронте без перемен", "Три товарища", "Время жить и время умирать", "Черный обелиск" и другие его произведения переведены на десятки языков мира, многие легли в основу фильмов и спектаклей. К слову, экранизация актуального и поныне антивоенного романа "На западном фронте без перемен" в 1930 году была удостоена двух "Оскаров".

По словам Шнайдера, на выставке собраны более 500 экспонатов из почти 60 стран мира. Среди них не только издания книг писателя, но и театральные афиши к спектаклям по его произведениям, фильмы, снятые по ним и многое другое, связанное с творчеством Ремарка. Всего и не перечислить, подчеркнул директор центра, так что нам пришлось провести строгий отбор среди тех вещей, которые мы собирали по всему миру и убедились, что Эрих Мария Ремарк по-прежнему пользуется большой популярностью.