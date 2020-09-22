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Текст:   Тимофей Борисов 
18:06 22.09.2020

В новостройках запретят открывать некоторые виды магазинов

Будущие обитатели строящихся крупных жилых кварталов вскоре смогут ощутить дефицит некоторых видов магазинов. В шаговой доступности не будет, например, мебельных салонов и магазинов автозапчастей. Такие требования следуют из вступивших в силу изменений в свод правил противопожарной защиты. Их внесло МЧС России.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

"В соответствии с пунктом 5.2.8 указанного свода правил в жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел", - прокомментировали изменения в пресс-службе МЧС России.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Вступили в силу новые требования к эвакуационным выходам

Логика нововведений понятна: исключить накопления на первых этажах жилых зданий горючих и легковоспламеняющихся товаров.

Но, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе МЧС, новые требования коснутся только новостроек, и хозяевам действующих мебельных салонов беспокоиться не о чем. Они как работали, так и будут работать. Никто их закрывать и выселять с первых этажей зданий не будет. В своей деятельности они будут руководствоваться, как и прежде, правилами ФЗ №123 - Технического регламента по пожарной безопасности. Это основной закон в этой сфере. Поэтому уже функционирующие в цокольных этажах магазины и без нового свода правил давно учитывают повышенные требования безопасности, которые предъявляет этот закон.

Новые же поправки в свод правил в основном касаются стадии проектирования жилых зданий, в которых отныне запрещено будет выделять место под складские помещения.

- Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи с наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая синтетические. На организации дизайн-студий и офисов, занимающихся оформлением заказов на изготовление или покупку, к примеру, мебели без осуществления процессов непосредственной продажи, хранения и отгрузки готовой продукции, требования пункта 5.2.8 свода правил не распространяются, - сообщили в пресс-службе МЧС.

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