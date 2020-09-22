В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами. Одна из них - переход строительной отрасли на проектное финансирование и продажу квартир через эскроу-счета. По мнению управляющего партнера ГК "Основа" Олега Колченко, эти изменения стали первопричиной сокращения объемов жилья на рынке. После этого начали расти и цены. Так, уже в прошлом году московская первичка подорожала примерно на 15%, а наиболее ликвидные проекты - на 20% и более.

Как рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках сейчас составляет 80,4 тысячи рублей, что на 3% выше, чем месяц назад. С начала года цены в регионах выросли на 5-8%, отметил генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын.

Льготная ипотека под 6,5% обеспечила высокий спрос на жилье, что также подстегнуло риелторов к повышению цен. По мнению Алексея Попова, по итогам года первичное жилье подорожает на 12%. А в некоторых регионах России к концу года стоимость квадратного метра в новостройках может увеличиться более чем на 15%, отметил директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Уже на 28,2% подорожали новостройки в Петербурге, на 15,3% - в Краснодаре, на 12,1% - в Новосибирске, на 12,7% - в Казани. По мнению заместителя генерального директора компании MR Group Ирины Дзюба, летом сыграл свою роль отложенный спрос на недвижимость, сформировавшийся из-за карантинных мер. То, что люди планировали купить весной, они отложили до лета.

Вторичка дорожает менее активно. В Москве средняя стоимость одного квадратного метра вторичного жилья сейчас составляет 216,5 тыс рублей, что на 1,1% больше, чем месяц назад, и на 5,3%, чем в аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге стоимость квадрата достигла 126,8 тысячи рублей (это на 0,7% больше, чем в августе, и на 3,8% - по сравнению с прошлым годом). По итогам года средний рост цен на вторичную недвижимость может составить 6-7%.