В столице годовалый ребенок попал в больницу после удара током

В одну из московских детских городских больниц доставлена годовалая девочка с диагнозом "поражение электрическим током". Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении. Врачи уже оказали ребенку необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Как стало известно изданию, причиной инцидента стала розетка, плохо закрепленная во время ремонта в квартире, где девочка проживает со своими родителями. Видимо, малышке удалось случайно смахнуть корпус со стены, после чего она прикоснулась к оголенным проводам рукой. Вместе с ребенком в квартире в тот момент находилась ее мать: она вызвала скорую, и девочку экстренно доставили в больницу.

Сейчас полицией проводится проверка по факту травмирования годовалого ребенка электрическим током. Известно, что семья, в которой произошел инцидент, на учете в надзорных органах не состоит.