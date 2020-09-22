Видеообращение Владимира Путина на Генассамблее ООН

На Генеральной ассамблее ООН началась видеотрансляция выступления президента России Владимира Путина.

Видеообращение российского лидера было записано в прошлую пятницу и направлено в Нью-Йорк, рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В соответствии с программой пленарного заседания ГА ООН выступление Владимира Путина будет восьмым. 22 сентября выступили также президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Из-за пандемии коронавируса многие мировые лидеры направили обращения в видеоформате.

Общие прения в рамках 75-ой сессии ГА ООН пройдут 22-26 сентября и 29 сентября.