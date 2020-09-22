За сутки коронавирусом в Бразилии заразились больше 13 тысяч человек

Свыше 13 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Бразилии за сутки. Общее число заболевших в стране превысило четыре с половиной миллиона человек. Такие данные приводит Минздрав южноамериканской республики.

"На миллион человек населения приходятся 21 тысяча 690 случаев инфицирования и 653 летальных исхода. Всего за минувшие семь дней зафиксировано 212 тысяч 553 новых случая инфицирования, что почти на 20 тысяч больше, чем за предыдущую рабочую неделю", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

После трех недель сокращения в Бразилии вновь увеличилось число смертей пациентов от последствий коронавируса. С 13 по 19 сентября зафиксировано 5 тысяч 322 летальных исхода (неделей ранее - 5 007). По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, диагноз COVID-19 в Бразилии поставлен 4 миллионам 544 тысячам 629 жителям. По числу инфицированных страна уступает только США и Индии.