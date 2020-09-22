Займы онлайн - как грамотно выбрать микрофинансовую организацию

Российский рынок микрофинансирования ежегодно улучшается благодаря компетентности ЦБ, который установил жесткий контроль над сектором. В последние годы регулятор несколько раз снижал предельную процентную ставку по микрозайму и переплату по нему. Это обеспечило клиентам МФО сразу два явных преимущества:

•Рынок покинули слабые игроки, а сильные участники вынуждены улучшать условия, чтобы сохранить заемщиков.

•Защищенность от кабальных процентов. Максимальная процентная ставка равна 1 проценту, а переплата по микрозайму не может превышать его "тело" в полтора раза.

Как работают недобросовестные МФО?

Микрофинансовые организации, выдающие займы на карту и наличными, прибегают к "серым" методам работы, чтобы компенсировать убытки из-за ограничений ЦБ. Регулятор всячески препятствует подобной практике. Однако недобросовестные кредитные компании все равно применяют уловки для обхода ограничений по процентной ставке. Популярные хитрости:

•Принудительное страхование. Сотрудник МФО навязывает страховку, намекая, что в случае отказа клиенту не выдадут микрозайм.

•Автоматические включение страховки. Когда гражданин оформляет на сайте МФО микрозайм, она изначально входит в договор. И сотрудник кредитной компании не говорит клиенту, что страховку можно убрать.

•Дополнительная оплата услуги по выбору канала перевода средств.

Клиенту необходимо внимательно читать условия договора, чтобы не попасться на уловки МФО. Но перед этим необходимо правильно выбрать кредитную компанию.

Отличия добросовестной МФО

Эксперты информационного ресурса Banki-Kredity.ru провели исследование микрофинансового рынка. Цель - выявление лучших МФО, которые соответствуют следующим критериям:

•Честность. Компания выдает займы на прозрачных условиях.

•Ориентир на долгое сотрудничество. При каждом следующем обращении клиенту снижают процентную ставку. Плюс МФО предлагает пролонгацию договора и допускает ранее погашение задолженности.

•Дистанционная выдача микрокредитов. Клиенты могут оформить займы на карту, находясь дома или в офисе.

•Наличие акций и интересных предложений. Популярный способ привлечение новых клиентов - выдача займа под 0 процентов, который позволяет заемщику ознакомиться с продуктом.

В результате исследования экспертами составлен список лучших и наиболее добросовестных МФО на российском рынке. Анализ кредитных компаний продолжается, поэтому перечень микрофинансовых организаций периодически обновляется.

Материал предоставлен ИП Коновалов Г.В.

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