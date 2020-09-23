В континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

В Восточной конференции казанский "Ак Барс" на своей площадке принимал омский "Авангард". В первом периоде "барсы" вышли вперед благодаря шайбе Станислава Галиева. Отметим, что для 28-летнего Галиева этот матч стал 200-м в составе казанского клуба.

Во второй двадцатиминутке Оливер Каски реализовал большинство и сравнял счет на табло.

Исход матча решился в серии буллитов, где сильнее оказались казанцы. Автором победной шайбы стал Александр Хованов.

"Ак Барс" продлил победную серию до шести матчей и делит c "Авангардом" и "Автомобилистом" лидерство в турнирной таблице Восточной конференции.

На послематчевой пресс-конференции наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов выглядел уставшим, но довольным:

- Победили хорошую команду и, конечно, рады, что смогли получить два очка. При этом у нас была безобразная реализация большинства. Много дали сопернику шансов в большинстве сыграть. Надо бросать побольше, а мы немного "академией" занимаемся.

Что у вашей команды не получается в большинстве?

Дмитрий Квартальнов: Хотелось бы, чтобы оно было лучше. Пока не получается. Не думаю, что все дело в Да Косте. У нас есть ребята, которые должны решать в большинстве. Они тоже злятся, понимают все, но иногда надо сыграть попроще.

Насколько довольны Ховановом, который забил победный буллит?

Дмитрий Квартальнов: Он сыграл неплохо, ему непросто в этом году. Александр не так часто выходит, в дальнейшем будет получать больше времени. Дадим ему несколько матчей и увидим его настоящего. Мастерство у игрока есть, с шайбой он справляется неплохо. Вообще, буллиты бьют те хоккеисты, у которых есть мастерство.

В свою очередь, наставник "ястребов" Боб Хартли посетовал на фортуну:

- Матч получился плотным, с разницей в одну шайбу. Обе команды отлично действовали в нападении, вратари замечательно играли. И когда матч перешел в овертайм, результат мог быть в любую пользу. В буллитах была настоящая лотерея. Противник забил один гол, а мы - ни одного. В целом я доволен выездом, мы взяли четыре очка из шести в матчах против хороших команд.