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23.09.2020 22:01
Рубрика: В мире

Аргентина распространила свой суверенитет на часть Антарктиды

Текст: Алексей Чуриков (Буэнос-Айрес)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аргентинский конгресс абсолютным числом голосов проголосовал "за" утверждение новой карты страны, согласно которой площадь суверенных территорий республики выросла примерно на 1,7 миллиона квадратных километров. Таким образом, власти Аргентины завершили почти что 26-летний проект по демаркации внешних границ с учетом протяженности континентального шельфа. В стране этот шаг назван историческим, позволяющим с завтрашнего дня в полной мере осуществлять суверенный контроль за новыми территориями. Соседние же страны, в первую очередь Чили, равно как и заокеанские государства, например, Великобритания, усматривают в этих действиях агрессию и разжигание геополитического конфликта.

Если посмотреть на новую карту Аргентины, то отличия от предыдущих официальных версий, что называется, налицо. Теперь страну следует официально считать "двухконтинентальной", поскольку ее территория простирается от Латинской Америки до точки Южного полюса в Антарктиде. Такие провинции, как Кордоба и Сантьяго-дель-Естеро, которые ранее располагались в центре страны, теперь стали "северными провинциями", а центр государства сместился в провинцию Огненная земля, бывшую до этого самой южной частью Аргентины.

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Эксклюзивной экономической зоной провозглашены также воды вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов, островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов. Эти территории Аргентина считает суверенными и уже многие годы ведет спор с Великобританией по этому вопросу. Напомним, что в 1982 году этот спор стал причиной военного конфликта между государствами.

Новые границы Аргентины вызывают много вопросов и со стороны соседей из Чили. После голосования в аргентинском парламенте министр иностранных дел Чили Андрес Альяманд заявил, что страна не признает территориальные претензии Буэнос-Айреса, как не имеющие юридической силы. Чили в данном случае отстаивает собственные интересы в Антарктиде, заявляя права на территорию площадью 1,25 миллиона квадратных километров. В новых реалиях законодательства Аргентины суверенитет этой страны теперь распространяется примерно на половину территорий в Антарктиде, на которые претендует Чили.

В мире Южная Америка Аргентина

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