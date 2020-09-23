Астероид 2020SW 24 сентября пересечет геостационарную орбиту

24 сентября один из околоземных астероидов приблизится к нашей планете на расстояние около 22 000 километров. Это максимальное сближение, ниже кольца геостационарных спутников на орбите, которые находятся на расстоянии 36 000 километров от Земли.

Астероид 2020SW считается некрупным, его размер - около 10 метров в ширину - примерно со школьный автобус, сообщает аэрокосмическое агентство. Ученые Лаборатории реактивного движения NASA высчитали траекторию его полета: столкновение с Землей ему не грозит.

По словам директора Центра изучения околоземного пространства Пола Чодеса, подобных небольших астероидов достаточно много, порядка 100 миллионов, но обнаружить их можно только в случае достаточно близкого приближения к Земле.

Само сближение произойдет над юго-восточной частью Тихого океана в 14 часов 12 минут по московскому времени.