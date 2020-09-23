"Бавария" и "Севилья" разыграют Суперкубок УЕФА

В четверг триумфаторы минувшего сезона разыграют первый евротрофей нынешнего, Суперкубок УЕФА. За приз на "Пушкаш-Арене" в Будапеште сразятся победитель Лиги чемпионов немецкая "Бавария" и испанская "Севилья", выигравшая Лигу Европы.

Несмотря на то что Суперкубок трофей вполне официальный, матч, в котором он разыгрывается, испокон веков рассматривался скорее как товарищеский, как шоу, предваряющее евросезон. Возможно поэтому в последнее время УЕФА использует эту игру в качестве полигона для экспериментов. К примеру, в прошлом году встречу за Суперкубок впервые в истории крупных турниров УЕФА с участием мужчин судила женщина, француженка Стефани Фраппар. Сегодняшний матч запомнится тем, что станет первой в коронавирусную эпоху еврокубковой встречей, которая пройдет при зрителях.

Напомним, изначально Суперкубок планировалось провести в столице Португалии Лиссабоне, однако этот вариант отпал, после того как португальцы вызвались принять "Финал восьми" Лиги чемпионов. В итоге возникла опция с Будапештом. Посмотреть матч вживую смогут порядка 20 тысяч зрителей, это 30 процентов от вместимости трибун на "Пушкаш-Арене". По три тысячи билетов получили фанаты обеих команд. Правда, "Севилья" 2500 тикетов уже вернула. Отказались от планов посетить Будапешт и более полутора тысяч болельщиков "Баварии". Всех смущает не совсем благополучная обстановка в Венгрии с коронавирусом.

Те же фанаты, которые доберутся до стадиона, на входе помимо билетов должны будут предъявить свежие отрицательные тесты на COVID. Но как раз с прохождением оных проблем возникнуть не должно: для всех отправляющихся в Венгрию оба клуба организовали бесплатное тестирование на коронавирус.

Чтобы попасть на стадион, приезжим фанатам помимо билета потребуется предъявить свежий отрицательный результат теста на коронавирус

Что касается непосредственно футбола, явным фаворитом сегодняшнего матча выглядит "Бавария". Очевидно, что после фееричного лигочемпионского плей-офф мюнхенский суперклуб еще не успел растерять набранную форму, о чем недвусмысленно свидетельствует разгром со счетом 8:0, который подопечные Ханса-Диттера Флика учинили бедному "Шальке" в первом туре чемпионата Германии. Да, команду покинул испанский полузащитник Тьяго Алькантара, перешедший в "Ливерпуль", зато из "Манчестер Сити" пришел Лерой Сане. Судя по игре с "Шальке", его трио с Сержем Гнабри и Робертом Левандовски в этом сезоне станет главной головной болью для соперников "Баварии".

"Севилья" за месяц, прошедший после финала Лиги Европы, тоже не шибко изменилась. Ушел мозговой центр андалузцев аргентинец Эвер Банега, но его место должен занять вернувшийся из "Барселоны" хорват Иван Ракитич. Он уже успел пообещать "Баварии" "очень сложный матч".

Если о состоянии мюнхенцев уже можно сделать определенные выводы, то "Севилья" официально в новый сезон вступить еще не успела. Ей, как и другим испанским клубам, участвовавшим в еврокубках, дали чуть больше времени на отдых. Но понятно, во встрече с "Баварией" подопечные Хулена Лопетеги будут действовать "вторым номером". Впрочем, к роли андердога, то есть команды, от которой многого не ждут, испанцам не привыкать. "Севилья" и в полуфинале Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед", и в финале с итальянским "Интером" считалась однозначным аутсайдером. Но сумела всех удивить.

Еще один любопытный факт, объединяющий обе команды. А именно, не самое неудачное выступление в матчах за Суперкубок: несмотря на то что оба клуба неоднократно получали шанс взять трофей, "Бавария" - четыре раза, "Севилья" - пять, и те и другие брали Суперкубок лишь однажды. Сегодня у одного из соперников станет на трофей больше.

Между тем

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На приз лучшему игроку сезона претендуют польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, ее голкипер немец Мануэль Нойер и бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.

В номинации "лучший тренер" в шорт-лист вошли исключительно немецкие специалисты: наставник "Баварии" Ханс-Диттер Флик, рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп и главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман.

Напомним, что в этом году не будет вручаться "Золотой мяч", впервые в более чем 60-летней истории награды.

Где будем смотреть

24 сентября, четверг, "Матч ТВ"

21.45 "Бавария" - "Севилья". Прямая трансляция