Белый дом объяснил увольнение критиковавшей Трампа сотрудницы

Уволенная в прошлом месяце сотрудница Белого дома Оливия Трой плохо выполняла свои должностные обязанности. Об этом сообщили в американской администрации.

Трой была помощницей вице-президента США Майкла Пенса, занималась вопросами внутренней безопасности, входила в рабочую группу по борьбе с распространением коронавируса. После увольнения женщина заявила, что в условиях пандемии Дональд Трамп выражал "пренебрежение к человеческой жизни", больше заботился об экономике и много думал о предстоящих в ноябре выборах.

Эти слова опроверг другой помощник Пенса Кит Келлог. "Я был на каждой встрече группы. Это инсинуация, оскорбление президента и вице-президента", - подчеркнул он.

В Белом доме также заявили, что еще менее двух месяцев назад Трой гордилась своей работой в администрации. Но при этом она постоянно жаловалась, что чувствует себя истощенной и подавленной, организуя звонки и встречи. "Я уволил Оливию по причине того, что ее производительность труда начала падать, - добавил Келлог. Его слова приводит ТАСС.